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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:16 BJT

表格：外资上周买超日本股票，日本投资者卖超海外债券

路透东京12月18日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外
资截至12月13日当周继续买超日本股票。
    
    外资当周买超日股1,204亿日圆，前一周为买超4,823亿日圆。
    
    日本投资人当周卖超海外债券6,103亿日圆，前一周为卖超8,473亿日
圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市           债市       货币市场
    12月 7日-12月13日   +120.4         +319.6       +1,276.0 
    11月30日-12月 6日   +482.3r        +856.8r        -628.3 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市           债市       货币市场
    12月 7日-12月13日   +126.7         -610.3          +58.4 
    11月30日-12月 6日   +115.2         -847.3r         -49.8r 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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