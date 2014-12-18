《香港重要政经日程》--12月18日-12月26日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
================== 今日重要政经消息=================
12月18日（周四）
-- 公布9-11月失业率。
-- 国际家居零售 公布中期业绩。
--09:30 保利置业 股东特别大会。
--10:00 丽新国际 股东特别大会。
--11:00 丽盛集团 股东特别大会。
*--14:30 中金公司2015年宏观策略媒体会。
*--16:00 中国飞机租赁 记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月19日（周五）
-- 北京汽车 首日挂牌。
-- 阿里巴巴影业 公布中期业绩。
-- CEC国际 公布中期业绩。
--09:30 三一国际 股东特别大会。
--10:00 中粮包装 股东特别大会。
*12月22日（周一）
--09:00 康健国际 股东特别大会。
--10:00 高诚资本 股东特别大会。
--10:30 新时代能源 股东特别大会。
12月23日（周二）
-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。
-- 万达商业 首日挂牌。
*--09:30 伯明翰环球 周年股东大会。
*--10:00 桑德国际 股东特别大会。
*--14:00 统一企业中国 股东特别大会。
*--15:30 冠君产业信托 股东特别大会。
*12月24日（周三）
-- 圣诞节前夕港股半日市。
*12月25日（周四）
-- 圣诞节公众假期。
*12月26日（周五）
-- 圣诞节翌日公众假期。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。