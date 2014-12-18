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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:24 BJT

《香港重要政经日程》--12月18日-12月26日

================== 今日重要政经消息=================

12月18日（周四）

-- 公布9-11月失业率。

-- 国际家居零售 公布中期业绩。

--09:30 保利置业 股东特别大会。

--10:00 丽新国际 股东特别大会。

--11:00 丽盛集团 股东特别大会。

*--14:30 中金公司2015年宏观策略媒体会。

*--16:00 中国飞机租赁 记者会。

================== 近期重要政经消息=================

12月19日（周五）

-- 北京汽车 首日挂牌。

-- 阿里巴巴影业 公布中期业绩。

-- CEC国际 公布中期业绩。

--09:30 三一国际 股东特别大会。

--10:00 中粮包装 股东特别大会。

*12月22日（周一）

--09:00 康健国际 股东特别大会。

--10:00 高诚资本 股东特别大会。

--10:30 新时代能源 股东特别大会。

12月23日（周二）

-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。

-- 万达商业 首日挂牌。

*--09:30 伯明翰环球 周年股东大会。

*--10:00 桑德国际 股东特别大会。

*--14:00 统一企业中国 股东特别大会。

*--15:30 冠君产业信托 股东特别大会。

*12月24日（周三）

-- 圣诞节前夕港股半日市。

*12月25日（周四）

-- 圣诞节公众假期。

*12月26日（周五）

-- 圣诞节翌日公众假期。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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