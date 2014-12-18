《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
*工商时报：
--兆丰金控 董事长蔡友才指出，公股金融机构合并仍在持续洽谈(keep talking)，在此同时，兆丰金海外并购也不会停歇，虽然被国泰金控 抢了第一步（指买下菲律宾的银行股权），兆丰金仍希望可以迎头追上。
--今、明年经济稳定回温，中华经济研究院认为，明年内需成长动能可望转强，弥补全球经济复苏脆弱且面临多项风险的小缺口，侧重出口的台湾制造业将需仰赖美国经济表现。
--两岸日前进行货贸技术性谘商，国贸局长杨珍妮证实，年底前不会召开第十轮正式谈判，双方也没讨论下次会议时间。据悉，大陆方面对台湾这边主动对外说明非正式谘商一事颇有微词，显见在〞先监督条例、后服贸〞的氛围下，两岸货贸谈判正急速降温。
*经济日报：
--全台湾五都2015年土地公告现值陆续出炉，新北市平均调幅15.17%，是已公布四都中最高的一个城市，台南市涨幅12.49%则创下新高；台北、新北、台中、台南四都调幅都在二位数以上，与这二年房地产行情上涨相呼应。
--立法院经济委员会今日将审查新版电价公式，不少立委要求新版电价公式，必须砍去用来弥补台电累计亏损的重建成本，此外，新版电价公式也应做到季调，避免A民众的钱。
--兆丰金控董事长蔡友才表示，兆丰银行今年底将有70家分行达到零逾放，家数占比超过兆丰银整体分行一半以上，是银行业最高。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。