《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月18日

*工商时报：

--兆丰金控 董事长蔡友才指出，公股金融机构合并仍在持续洽谈(keep talking)，在此同时，兆丰金海外并购也不会停歇，虽然被国泰金控 抢了第一步（指买下菲律宾的银行股权），兆丰金仍希望可以迎头追上。

--今、明年经济稳定回温，中华经济研究院认为，明年内需成长动能可望转强，弥补全球经济复苏脆弱且面临多项风险的小缺口，侧重出口的台湾制造业将需仰赖美国经济表现。

--两岸日前进行货贸技术性谘商，国贸局长杨珍妮证实，年底前不会召开第十轮正式谈判，双方也没讨论下次会议时间。据悉，大陆方面对台湾这边主动对外说明非正式谘商一事颇有微词，显见在〞先监督条例、后服贸〞的氛围下，两岸货贸谈判正急速降温。

*经济日报：

--全台湾五都2015年土地公告现值陆续出炉，新北市平均调幅15.17%，是已公布四都中最高的一个城市，台南市涨幅12.49%则创下新高；台北、新北、台中、台南四都调幅都在二位数以上，与这二年房地产行情上涨相呼应。

--立法院经济委员会今日将审查新版电价公式，不少立委要求新版电价公式，必须砍去用来弥补台电累计亏损的重建成本，此外，新版电价公式也应做到季调，避免A民众的钱。

--兆丰金控董事长蔡友才表示，兆丰银行今年底将有70家分行达到零逾放，家数占比超过兆丰银整体分行一半以上，是银行业最高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。