EIA库存周报：美国上周原油库存下降，但降幅不及预期

路透纽约12月17日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅不及预期，汽油库存增加，而馏分油库存减少。

数据显示，截至12月12日当周，美国原油库存 下降84.7万桶。分析师原预期原油库存减少240万桶。

虽然原油库存降幅不及预期，但EIA的报告与美国石油协会(API)周二报告的上升190万桶大相径庭。

EIA称，美国原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升292万桶 。

EIA数据显示，美国上周原油日进口量 下降56.4万桶。

炼厂原油日处理量减少32.6万桶，炼厂产能利用率 下降1.9个百分点。

数据公布后，美国原油期货 和布兰特原油期货 最初扩大跌幅，之后反弹并实现上涨，受美国取暖油期货 强劲走势提振。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油的馏分油库存 下降20.7万桶，预期上升34万桶。

汽油库存 上升530万桶，分析师预期为上升180万桶。

“该报告是利空的，汽油和库欣原油库存都大幅上升，”Again Capital合伙人John Kilduff表示。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)