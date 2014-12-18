中国个股：*ST超日债危机正式解除，18日投资者将获得本息全额兑付

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透上海12月18日 - 中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司 周四发布2011年公司债券兑付公告，对发行规模为10亿元的债券，兑付本息等含税共计11.164亿元人民币，这意味着超日债危机正式解除。
刊登在深圳证券交易所的公告显示，将委托中国结算深圳分公司在12月18日16时前划拨款项。扣税后个人债券持有人实际每手面值1,000元派发本息合计1,093.12元 。兑付对象为截至2014年12月19日下午15:00时交易时间结束后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11超日债”债券持有人。
11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。
此前，因连续亏损三年，按照深交所相关规定，11超日债 于5月30日起终止上市。2014年3月7日，债券暂停上市期间，公司还因无法按时偿付债券利息，而成为债券市场上的首个公司债违约案例。
参看更多详情，请点选：here（完） (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。