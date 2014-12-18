《焦点》亚洲各央行警惕俄罗斯卢布危机，但认为目前还算"安全"

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
除了卢布动荡之外，投资人也在等美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍晚给出的政策指引，以了解其升息的时机。
不过比起1990年代末期的金融危机，亚洲各国央行应付汇率变动压力的处境要好上许多。
“他们已经学到了教训，”澳新(澳盛/ANZ)银行汇率策略师Khoon Goh表示，“许多央行增加外汇储备以做为保险政策。”
这意味着亚洲各国央行应付资本外流的能力增加，无需求助于资本管制。这些央行也已经签定货币互换协议，包括清迈倡议的多边协议，藉以强化汇率的防卫机制。
“在亚洲，我们协调出互助办法，”Bank Indonesia的Jacobs表示。“若印尼卢比大贬且外汇储备下滑，我们可以利用双边互换或清迈倡议借入资金。”
印度还没有加入该倡议，这份协议涵盖范围包括东南亚国家联盟(东盟/ASEAN)10国及中国、日本和韩国。不过熟悉印度央行汇率政策的消息人士暗示，印度可能希望加入该倡议。
他说，“关于区域互换额度正在进行许多讨论，目前已经有了金砖国家(BRICs)互换额度，”他所指的是全球前四大新兴经济体巴西、俄罗斯、印度及中国的互换协议。
“现在还有印度可能加入的东盟互换额度。”(完) (编译 洪曦/王兴亚/张明钧; 审校 孙茉莉/龚芳/许娜)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。