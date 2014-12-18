《焦点》亚洲各央行警惕俄罗斯卢布危机，但认为目前还算"安全"

除了卢布动荡之外，投资人也在等美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍晚给出的政策指引，以了解其升息的时机。

不过比起1990年代末期的金融危机，亚洲各国央行应付汇率变动压力的处境要好上许多。

“他们已经学到了教训，”澳新(澳盛/ANZ)银行汇率策略师Khoon Goh表示，“许多央行增加外汇储备以做为保险政策。”

这意味着亚洲各国央行应付资本外流的能力增加，无需求助于资本管制。这些央行也已经签定货币互换协议，包括清迈倡议的多边协议，藉以强化汇率的防卫机制。

“在亚洲，我们协调出互助办法，”Bank Indonesia的Jacobs表示。“若印尼卢比大贬且外汇储备下滑，我们可以利用双边互换或清迈倡议借入资金。”

印度还没有加入该倡议，这份协议涵盖范围包括东南亚国家联盟(东盟/ASEAN)10国及中国、日本和韩国。不过熟悉印度央行汇率政策的消息人士暗示，印度可能希望加入该倡议。

他说，“关于区域互换额度正在进行许多讨论，目前已经有了金砖国家(BRICs)互换额度，”他所指的是全球前四大新兴经济体巴西、俄罗斯、印度及中国的互换协议。