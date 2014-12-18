中信期货：中国期指多头主力大举增仓，多单仍可继续持有

以下内容节选自12月18日的《期货日报》：

上周二大盘剧烈振荡并伴随杀跌走势，并没有对市场形成太大的冲击。最近两天大盘再度形成向上拉升的态势。在这两天的上涨过程中，期指总持仓却是连续下降，这会否对上行形成拖累呢？

上行减仓略显不利。上周二的跳水一度引发2万多手的资金恐慌性离场，但随后大盘没有继续下跌，市场信心似乎在逐渐恢复，总持仓也开始从21.5万手回升，每天基本以超过万手的持仓变动。在四个盘整的交易日，资金明显堆积，本周一最高达到25万手，说明多空互不退让。最终大盘还是选择重新回到上涨格局中，多方继续维持主导力量。不过，总持仓在这两天的期指上升中分别减仓10803手和4069手。虽然这对行情维持略显不利，但资金整体回撤不算大。

多头主力凶悍。统计四个合约前20席位持仓看，只有7个席位出现一定减仓，其他13个席位都出现较大增仓，增仓超过1000手的达到9个席位，方正中期席位增仓达到5857手，中信期货席位更是连续两天大幅增仓多单至29988手。同时，中信期货席位的净空头也缩小到1895手的历史最低水平，彰显主力资金继续看多市场的心态。(完)

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