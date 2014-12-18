中信期货：中国期指多头主力大举增仓，多单仍可继续持有

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
以下内容节选自12月18日的《期货日报》：
上周二大盘剧烈振荡并伴随杀跌走势，并没有对市场形成太大的冲击。最近两天大盘再度形成向上拉升的态势。在这两天的上涨过程中，期指总持仓却是连续下降，这会否对上行形成拖累呢？
上行减仓略显不利。上周二的跳水一度引发2万多手的资金恐慌性离场，但随后大盘没有继续下跌，市场信心似乎在逐渐恢复，总持仓也开始从21.5万手回升，每天基本以超过万手的持仓变动。在四个盘整的交易日，资金明显堆积，本周一最高达到25万手，说明多空互不退让。最终大盘还是选择重新回到上涨格局中，多方继续维持主导力量。不过，总持仓在这两天的期指上升中分别减仓10803手和4069手。虽然这对行情维持略显不利，但资金整体回撤不算大。
多头主力凶悍。统计四个合约前20席位持仓看，只有7个席位出现一定减仓，其他13个席位都出现较大增仓，增仓超过1000手的达到9个席位，方正中期席位增仓达到5857手，中信期货席位更是连续两天大幅增仓多单至29988手。同时，中信期货席位的净空头也缩小到1895手的历史最低水平，彰显主力资金继续看多市场的心态。(完)
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路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。