鲁证期货：国际油价等待形成新平衡，中国化工品明年走势不乐观

接下来，油价可能有两种走势，一是在油价到达一定低位时，部分高成本产能关闭（不一定是页岩油），供需形成新的平衡；二是OPEC内部或者OPEC与各大产油国（俄罗斯、美国）共同减产支撑油价在某一价位企稳。不管是哪种可能，原有供需格局已经被打破，新的平衡即使建立，在没有大的地缘政治危机爆发的情况下，油价重心也将长期维持低位。2015年布伦特油价的核心区间或在60-80美元/桶（不排除阶段性跌破60美元/桶）。在原油将长期低位运行以及自身产能普遍过剩的背景下，2015年国内化工品仍不容乐观。(完)