鲁证期货：国际油价等待形成新平衡，中国化工品明年走势不乐观

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
以下内容节选自12月18日的《期货日报》：
2014年下半年，全球大宗商品市场最重要的事件恐怕就是国际原油价格崩盘式下跌。目前WTI原油已经跌破60美元/桶，布伦特原油距离60美元/桶也仅有一步之遥，累计跌幅分别为44%和45%。原油一泻千里直接引发国内包括PTA、塑料在内的化工品价格集体暴跌。
接下来，油价可能有两种走势，一是在油价到达一定低位时，部分高成本产能关闭（不一定是页岩油），供需形成新的平衡；二是OPEC内部或者OPEC与各大产油国（俄罗斯、美国）共同减产支撑油价在某一价位企稳。不管是哪种可能，原有供需格局已经被打破，新的平衡即使建立，在没有大的地缘政治危机爆发的情况下，油价重心也将长期维持低位。2015年布伦特油价的核心区间或在60-80美元/桶（不排除阶段性跌破60美元/桶）。在原油将长期低位运行以及自身产能普遍过剩的背景下，2015年国内化工品仍不容乐观。(完)
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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。