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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:37 BJT

鲁证期货：国际油价等待形成新平衡，中国化工品明年走势不乐观

以下内容节选自12月18日的《期货日报》：

2014年下半年，全球大宗商品市场最重要的事件恐怕就是国际原油价格崩盘式下跌。目前WTI原油已经跌破60美元/桶，布伦特原油距离60美元/桶也仅有一步之遥，累计跌幅分别为44%和45%。原油一泻千里直接引发国内包括PTA、塑料在内的化工品价格集体暴跌。

接下来，油价可能有两种走势，一是在油价到达一定低位时，部分高成本产能关闭（不一定是页岩油），供需形成新的平衡；二是OPEC内部或者OPEC与各大产油国（俄罗斯、美国）共同减产支撑油价在某一价位企稳。不管是哪种可能，原有供需格局已经被打破，新的平衡即使建立，在没有大的地缘政治危机爆发的情况下，油价重心也将长期维持低位。2015年布伦特油价的核心区间或在60-80美元/桶（不排除阶段性跌破60美元/桶）。在原油将长期低位运行以及自身产能普遍过剩的背景下，2015年国内化工品仍不容乐观。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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