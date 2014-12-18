《台湾重要政经日程》--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
=====================今日重要政经消息============================== 12/18(四) --台湾央行举行第四季理监事会，前季重贴现率维持在1.875%不变。 --09:00 立法院经济委员会审查台电电价费率计算公式修订案。 --09:00 立法院财政委员会审查法案。 --10:0 2015年经济大趋势研讨会。 ===================================================================== 12/22(一) --8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。 --16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。 12/23(二) --14:00 财政部国库署公布2015年发债计画。 --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/25(四) --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 1/6(二) --08:30 主计总处公布12月CPI年增率，上月初值为升0.86%。 --16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,214.66亿美元。 1/9(五) --16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。