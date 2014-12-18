《香港报摘》--信报12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
**头版头条**
--沪港通开通一个月，沪综指 狂飙23.5%，恒生指数 则下跌6.2%；同期A股市值膨胀41,887亿元人民币，港股市值却蒸发了12,403亿港元。
**其他**
--今年华润集团至少已有8名高层遭到调查，其负责金融业务的副总经理蒋伟据报于一个月前被带走调查，同时华润金融也有多名雇员被带走。
--平保 旗下平安产险近日获中国保监会核准增加注册资本金20亿元人民币；增资后，平安产险资本金210亿元，仍为内地最大产险公司。
--香港旅游发展局发表2013/14年度报告显示，期内由盈转亏，录得税后亏损699.6万港元。
--俄罗斯货币暴泻引起广泛关注，香港金管局表示，本港银行对俄罗斯的风险承担少于银行总资产0.1%，该局要求银行审慎管理其流动性，以抵御市场压力。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。