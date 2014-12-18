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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 09:21 BJT

《香港报摘》--信报12月18日

**头版头条**

--沪港通开通一个月，沪综指 狂飙23.5%，恒生指数 则下跌6.2%；同期A股市值膨胀41,887亿元人民币，港股市值却蒸发了12,403亿港元。

**其他**

--今年华润集团至少已有8名高层遭到调查，其负责金融业务的副总经理蒋伟据报于一个月前被带走调查，同时华润金融也有多名雇员被带走。

--平保 旗下平安产险近日获中国保监会核准增加注册资本金20亿元人民币；增资后，平安产险资本金210亿元，仍为内地最大产险公司。

--香港旅游发展局发表2013/14年度报告显示，期内由盈转亏，录得税后亏损699.6万港元。

--俄罗斯货币暴泻引起广泛关注，香港金管局表示，本港银行对俄罗斯的风险承担少于银行总资产0.1%，该局要求银行审慎管理其流动性，以抵御市场压力。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍)
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