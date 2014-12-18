中国公开市场：今日不进行操作，本周既无资金投放亦无回笼

路透上海12月18日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，至此正回购已连续七次暂停。本周公开市场既无资金投放亦无回笼。

路透最新援引两位消息人士透露，中国央行周三续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。各家银行续做的MLF比例各不相同，50%、80%和100%都有，根据贷款情况确定，将依据信贷投放量确定续多少，多投贷款多续。他们还指出，央行进行SLO，是为在年底财政存款投放前稳定资金面，最后对资金面的影响是希望未来几天不太紧、到年底不太松。

央行周二维持“缄默”,继续展现谨慎态度，逆回购未有出山；业内人士认为，金融资本的脱实向虚造就了国内资本市场尤其是股市的繁荣，亦增加了央行进一步宽松政策出台的顾虑，考虑到年底将至，若IPO申购资金冻结对流动性形成巨大压力，料央行多会以定向方式输血稳定市场。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。

而三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。(完)

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