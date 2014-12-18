欧洲央行：执委科尔称该行正思考最佳行动方案，法国希望政策改变

路透法兰克福/巴黎12月17日 - 欧洲央行执委科尔表示，该行的决策官员正在讨论振兴欧元区经济的最佳行动方案，而不是还在讨论到底要不要这么做；目前法国正要求对欧元区推出“更为适当”的货币政策。

法国籍的科尔与欧洲央行总裁德拉吉相当亲近，他称各界支持欧央行管理委员会采取更多行动，购买主权债是“基本选项”。

由于欧元区指标利率已经降至0.05%的历史低点，欧洲央行的政策工具已经大多耗尽，全面买进主权债、也就是所谓的量化宽松，已经被视为是欧洲央行避免陷入通缩的最后手段。

科尔周二稍晚在接受华尔街日报专访时表示，“我认为欧洲央行管理委员会已经达成共识，我们需要扩大采取行动”以拉抬通胀并提振经济。访谈内容于周三出刊。

在这份专访见报之前不久，法国经济部长马克龙称，总统奥朗德(Francois Hollande)将在本周欧盟峰会上要求改变政策。

马克龙表示，奥朗德将呼吁“采取能够更适用于当前情况的宏观经济政策，也就是强化预算政策方面的协调，并且希望最快能在1月能够提出更为适当的货币政策以支持我们的行动，尽管这件事情不容我们置喙。”

欧洲央行管理委员会将于1月22日召开货币政策会议。

德拉吉在12月会议之后表示，将会在明年初重新评估政策，必要时将会改变欧洲央行措施的“规模、速度及组合内容。”

实行量化宽松将可藉由对规模庞大且高度流动的市场进行干预，让欧洲央行为欧元区注入资金，这个举措可能释出投资资金、削弱欧元汇价、并且让市场相信欧洲央行支持经济的承诺。

在欧洲央行管理委员会中，以德国央行总裁魏德曼为首的强硬派人士反对实施量化宽松。但科尔表示，问题不在于欧洲央行是否要实施，而是要怎么做。

“问题并不在于我们是否应该要做些什么，更多的讨论是在于最佳行动方案，”科尔表示。

“如果我们打算采取更多行动，我们显然得要延伸至流动性较高的市场部分，这也就是为什么政府公债市场是基本选项，但这也不必然意味着欧洲央行只会买进政府公债。”

魏德曼担心欧洲央行到头来只会资助那些陷入困境的欧元区政府，忽略了维持物价稳定的职责。

科尔在回应相关疑虑时表示，“我完全认同主权债收益率处于极低水准将削弱政府采取稳健财政政策的观点。”