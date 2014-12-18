宝城期货：郑商所甲醇期货跌势未了，受原油下挫拖累

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
以下内容节选自12月18日的《期货日报》：
新兴需求烯烃装置年底集中投产令甲醇期货一度燃起上涨的希望，怎奈生不逢时，处在国际原油断崖式下跌的背景下，负面因素骤起不但淹没了此前的看涨呼声，而且冲击了市场的做多信心。自11月底以来，甲醇期货转入快速下探模式。截至昨日收盘，1505合约累计跌幅已达18.54%，而1506合约跌幅也有17.31%。尽管短期甲醇不断积聚超跌反弹动力，但由于缺乏利多支撑，预计跌势尚未完结。
虽说新兴消费领域甲醇制烯烃在年底有所发力，带来部分需求增量，但利多影响难以匹敌成本塌陷以及传统需求领域萎缩的双重夹击。随着外部低价甲醇不断涌入，加之国内企业接货意愿不强，沿海三大港口库存再度回升。面对高库存而无新增厂家检修的现状，以及烯烃厂家出现采购减少迹象，预计未来甲醇供需还将进一步失衡，期价面临继续回落的风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。