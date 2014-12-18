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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:42 BJT

宝城期货：郑商所甲醇期货跌势未了，受原油下挫拖累

以下内容节选自12月18日的《期货日报》：

新兴需求烯烃装置年底集中投产令甲醇期货一度燃起上涨的希望，怎奈生不逢时，处在国际原油断崖式下跌的背景下，负面因素骤起不但淹没了此前的看涨呼声，而且冲击了市场的做多信心。自11月底以来，甲醇期货转入快速下探模式。截至昨日收盘，1505合约累计跌幅已达18.54%，而1506合约跌幅也有17.31%。尽管短期甲醇不断积聚超跌反弹动力，但由于缺乏利多支撑，预计跌势尚未完结。

虽说新兴消费领域甲醇制烯烃在年底有所发力，带来部分需求增量，但利多影响难以匹敌成本塌陷以及传统需求领域萎缩的双重夹击。随着外部低价甲醇不断涌入，加之国内企业接货意愿不强，沿海三大港口库存再度回升。面对高库存而无新增厂家检修的现状，以及烯烃厂家出现采购减少迹象，预计未来甲醇供需还将进一步失衡，期价面临继续回落的风险。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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