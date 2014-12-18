《中国报摘》--其他报纸重要消息12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
**上海证券报**
--自今日起至下周二，将有12只新股陆续进行申购，合计募资133.64亿元人民币，环比大增58%，为6月IPO再启以来的最大规模。申银万国分析师林瑾表示，结合募集资金规模，以及市值、资金量要求等，预计第七轮新股冻结资金水平将继续上冲，达到1.3万亿-1.5万亿元。
--苏宁云商 公告，银监会批准筹建苏宁消费金融有限公司。该公司注册资本为3亿元，股权结构为：苏宁云商持股49%，南京银行持股20%，法国巴黎银行个人金融集团持股15%，洋河股份持股10%，先声再康江苏药业持股6%。
--上海纺织集团确定了“一次规划、分步实施”的工作路线，分批启动条件成熟业务的资产证券化工作，计划用五年的时间完成整体上市。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，央行已正式批复云南省沿边金融综合改革试验区跨境人民币贷款管理暂行办法，意味着跨境人民币贷款试点又有新的进展。此前11月底广西金改试验区刚获得这一业务试点权限。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。