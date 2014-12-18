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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月18日

**上海证券报**

--自今日起至下周二，将有12只新股陆续进行申购，合计募资133.64亿元人民币，环比大增58%，为6月IPO再启以来的最大规模。申银万国分析师林瑾表示，结合募集资金规模，以及市值、资金量要求等，预计第七轮新股冻结资金水平将继续上冲，达到1.3万亿-1.5万亿元。

--苏宁云商 公告，银监会批准筹建苏宁消费金融有限公司。该公司注册资本为3亿元，股权结构为：苏宁云商持股49%，南京银行持股20%，法国巴黎银行个人金融集团持股15%，洋河股份持股10%，先声再康江苏药业持股6%。

--上海纺织集团确定了“一次规划、分步实施”的工作路线，分批启动条件成熟业务的资产证券化工作，计划用五年的时间完成整体上市。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，央行已正式批复云南省沿边金融综合改革试验区跨境人民币贷款管理暂行办法，意味着跨境人民币贷款试点又有新的进展。此前11月底广西金改试验区刚获得这一业务试点权限。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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