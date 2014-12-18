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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 09:43 BJT

企业并购：中信资本向石塚玻璃出售骨瓷餐具企业，作价43亿日圆

路透香港12月18日 - 中信资本的私募股权投资部门称，计划向日本石塚玻璃株式会社 出售其所持的骨瓷餐具企业全部权益，作价43亿日圆（约2.2亿元人民币）。

中信资本的声明称，与石塚玻璃达成协议，向其出售日本鸣海制陶株式会社（Narumi Corporation）全部股份，作价43亿日圆并将根据具体债务状况作出调整，预期交易于2015年1月9日交割。

这是中信资本在日本的第四宗退出交易。中信资本私募股权投资基金专注于为日本中型企业的海外扩张尤其在中国的发展提供支援，此前亦退出日本东山薄膜的投资。

鸣海制陶成立于1950年，是全球顶尖骨瓷制品和餐具品牌，公司年营收超过100亿日元。

石塚玻璃专门从事玻璃容器、玻璃餐具、纸品包装、塑胶容器及陶瓷制品的生产和销售。石塚玻璃和鸣海制陶总部均位于日本爱知县。

中信资本是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司，其股东包括中国投资公司 、中信股份 和卡塔尔控股。现时管理资超过44亿美元，核心业务包括私募股权、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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