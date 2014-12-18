企业并购：中信资本向石塚玻璃出售骨瓷餐具企业，作价43亿日圆

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 中信资本的私募股权投资部门称，计划向日本石塚玻璃株式会社 出售其所持的骨瓷餐具企业全部权益，作价43亿日圆（约2.2亿元人民币）。
中信资本的声明称，与石塚玻璃达成协议，向其出售日本鸣海制陶株式会社（Narumi Corporation）全部股份，作价43亿日圆并将根据具体债务状况作出调整，预期交易于2015年1月9日交割。
这是中信资本在日本的第四宗退出交易。中信资本私募股权投资基金专注于为日本中型企业的海外扩张尤其在中国的发展提供支援，此前亦退出日本东山薄膜的投资。
鸣海制陶成立于1950年，是全球顶尖骨瓷制品和餐具品牌，公司年营收超过100亿日元。
石塚玻璃专门从事玻璃容器、玻璃餐具、纸品包装、塑胶容器及陶瓷制品的生产和销售。石塚玻璃和鸣海制陶总部均位于日本爱知县。
中信资本是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司，其股东包括中国投资公司 、中信股份 和卡塔尔控股。现时管理资超过44亿美元，核心业务包括私募股权、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。