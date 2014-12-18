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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:48 BJT

神凯投资：大连豆粕市场将维持偏弱运行，因供应压力加大

以下内容节选自12月18日的《期货日报》：

最近，一方面原油大幅下跌，美元持续走高，南美大豆丰收预期增强，使国际豆类市场承压走低；另一方面，随着国内进口大豆集中到港，豆粕的供应将逐渐增多，而国内畜禽养殖依旧低迷，并且我国或解除含MIR162转基因成分玉米进口禁令。预计豆粕市场仍将偏弱运行。

据初步预计，今年我国每养一头猪约亏损158元，打破了之前2006年平均亏损22元的历史纪录。2014年全国普通猪肉价格均价约为20.98元/公斤，相比去年的22.97元/公斤下跌了8.66%。猪价低迷，使生猪存栏量持续下降，其中能繁育母猪存栏出现连续15个月下降。生猪存栏降低，无疑将继续使豆粕等消费遭受打击，从而影响市场价格。

综合来看，我国元旦、春节假期逐渐临近，畜禽宰杀周期将启动，届时豆粕将进入消费淡季，而我国进口大豆将集中到港，这必然使豆粕供应有所增加。而国际大豆市场仍处于供应充裕周期之中。因此，国内豆粕市场仍将维持偏弱运行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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