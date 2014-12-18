神凯投资：大连豆粕市场将维持偏弱运行，因供应压力加大

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
以下内容节选自12月18日的《期货日报》：
最近，一方面原油大幅下跌，美元持续走高，南美大豆丰收预期增强，使国际豆类市场承压走低；另一方面，随着国内进口大豆集中到港，豆粕的供应将逐渐增多，而国内畜禽养殖依旧低迷，并且我国或解除含MIR162转基因成分玉米进口禁令。预计豆粕市场仍将偏弱运行。
据初步预计，今年我国每养一头猪约亏损158元，打破了之前2006年平均亏损22元的历史纪录。2014年全国普通猪肉价格均价约为20.98元/公斤，相比去年的22.97元/公斤下跌了8.66%。猪价低迷，使生猪存栏量持续下降，其中能繁育母猪存栏出现连续15个月下降。生猪存栏降低，无疑将继续使豆粕等消费遭受打击，从而影响市场价格。
综合来看，我国元旦、春节假期逐渐临近，畜禽宰杀周期将启动，届时豆粕将进入消费淡季，而我国进口大豆将集中到港，这必然使豆粕供应有所增加。而国际大豆市场仍处于供应充裕周期之中。因此，国内豆粕市场仍将维持偏弱运行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。