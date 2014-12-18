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货币新闻 | 2014年 12月 18日 星期四 08:55 BJT

国际油市：美国原油期货在56美元上方守稳，上日在震荡走势中升1%

指标合约周三一度升至58.98美元的高点，此前美国政府公布数据显示，库欣原油库存下滑 ，引发投机客进行空头回补或就空投仓位进行获利了结。

伦敦2月布兰特原油期货 目前尚未有成交，上日结算价上涨1.17美元至每桶61.18美元。

石油输出国组织(OPEC)11月会议排拒减产呼声之后，这波2008年金融危机以来最沉重的油价跌势加速推进。

随着油价下跌，全球各地有越来越多的公司被迫缩减上游投资。

雪佛龙(Chevron)已经将加拿大北极圈波弗特海(Beaufort Sea)钻油计画无限期搁置，Marathon Oil则将明年资本支出缩减约20%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/张明钧; 审校 王兴亚/孙茉莉)
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