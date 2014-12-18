《全球汇市》美元上涨，美联储利率指引显示对美国经济有信心

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
尽管美联储官员认为通胀下降趋势只是暂时情况，但美联储决策人士对明年底政策利率的预估中值，实际上已从9月预估的1.375%降至1.125%。
“这显示美联储决策人士对持续升息不如上次那么确信。因此，美元还能涨多少存在疑问，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。
亚洲市场今日几无重要数据，随着许多市场人士年底陆续放假离场，交易量可能逐渐萎缩，但交易员仍密切关注油价、俄罗斯卢布等其他受挫的新兴市场货币。
周三卢布在前两日急挫后反弹，因俄罗斯政府向出口商施压，不准其囤积外币获利，俄罗斯央行则宣布新举措来支持金融稳定。
油价在周三剧烈震荡后涨跌互见，美国原油期货上涨0.5%至每桶56.76美元，脱离周二创下的五年半低位53.60美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2334 1.2341 -0.06 -10.27 1.3745
美元/日圆 118.68 118.64 +0.03 +12.71 105.30
欧元/日圆 146.38 146.41 -0.02 +1.14 144.73
美元/瑞郎 0.9733 0.9728 +0.05 +9.02 0.8928
英镑/美元 1.5577 1.5574 +0.02 -5.91 1.6556
美元/加元 1.1637 1.1629 +0.07 +9.58 1.0620
澳元/美元 0.8120 0.8120 +0.00 -8.90 0.8913
新西兰元/美元 0.7700 0.7702 -0.03 -6.17 0.8206
澳元/日圆 96.370 96.340 +0.03 +2.69 93.850
新西兰元/日圆 91.380 91.380 +0.00 +5.75 86.410
英镑/日圆 184.86 184.77 +0.05 +6.04 174.33
澳元/新西兰元 1.0539 1.0536 +0.03 -2.85 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/许娜/杜明霞/戴素萍 审校 张涛/张明钧/龚芳)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。