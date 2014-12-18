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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 09:07 BJT

《全球汇市》美元上涨，美联储利率指引显示对美国经济有信心

尽管美联储官员认为通胀下降趋势只是暂时情况，但美联储决策人士对明年底政策利率的预估中值，实际上已从9月预估的1.375%降至1.125%。

“这显示美联储决策人士对持续升息不如上次那么确信。因此，美元还能涨多少存在疑问，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。

亚洲市场今日几无重要数据，随着许多市场人士年底陆续放假离场，交易量可能逐渐萎缩，但交易员仍密切关注油价、俄罗斯卢布等其他受挫的新兴市场货币。

周三卢布在前两日急挫后反弹，因俄罗斯政府向出口商施压，不准其囤积外币获利，俄罗斯央行则宣布新举措来支持金融稳定。

油价在周三剧烈震荡后涨跌互见，美国原油期货上涨0.5%至每桶56.76美元，脱离周二创下的五年半低位53.60美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2334 1.2341 -0.06 -10.27 1.3745

美元/日圆 118.68 118.64 +0.03 +12.71 105.30

欧元/日圆 146.38 146.41 -0.02 +1.14 144.73

美元/瑞郎 0.9733 0.9728 +0.05 +9.02 0.8928

英镑/美元 1.5577 1.5574 +0.02 -5.91 1.6556

美元/加元 1.1637 1.1629 +0.07 +9.58 1.0620

澳元/美元 0.8120 0.8120 +0.00 -8.90 0.8913

新西兰元/美元 0.7700 0.7702 -0.03 -6.17 0.8206

澳元/日圆 96.370 96.340 +0.03 +2.69 93.850

新西兰元/日圆 91.380 91.380 +0.00 +5.75 86.410

英镑/日圆 184.86 184.77 +0.05 +6.04 174.33

澳元/新西兰元 1.0539 1.0536 +0.03 -2.85 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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