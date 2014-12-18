《中国重要政经日程》--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
==========================今日重要政经日程==========================
12/18（周四）
--国务院总理李克强于12月14日至20日对哈萨克斯坦进行正式访问并举行中哈总理第二次定期会晤、出席上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议，出席在塞尔维亚举行的第三次中国—中东欧国家领导人会晤并对塞尔维亚进行正式访问，赴泰国出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议。
--第二十五届中美商贸联委会会议于12月16日至18日在美国芝加哥举行。国务院副总理汪洋将与美国商务部长普利兹克、贸易代表弗罗曼共同主持会议。
--2014（第十二届）中国企业竞争力年会。
==========================近期重要政经日程==========================
12/20（周六）
--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。
*--“环境保护‘绿坐标’颁奖暨环保创新案例发布会”下午14:30在国务院新闻办公室新闻发布厅举行。
12/21(周日)
--上午9点 由中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2014-2015）”将在北京举行。此次年会主题是“新常态下中国经济的可持续发展—改革、开放、创新”。
*--第十六届北大光华新年论坛在北京大学邱德拔体育馆举行。论坛主题：“文化重塑与经济转型”。
12/23（二）
*--“21世纪中国最佳商业模式高峰论坛暨2014中国最佳商业模式评选颁奖典礼”在广州举行。
1/11/2015（周日）
*--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。
1/18/2015（周日）
*--“第二届中国财经领袖年会暨2014中国财经年度人物推介活动”定于2015年1月18日在北京饭店召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李文科)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。