版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 09:06 BJT

台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

路透台北12月18日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期总额为3,988亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行2,742亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为340亿台币，累积超额准备为2,319亿台币、加计前期1%的超额准备为4,078亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐