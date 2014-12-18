《路透晚报》--12月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：11月全国房价同比跌幅进一步扩大，但环比跌幅持续收窄

中国主要城市11月房价同比连跌三个月，并创路透统计以来最大跌幅；但随着政策叠加效应的利好，当月成交创年内新高，带动环比跌幅进一步收窄。

--中国政策：内地在广东与香港基本实现服务贸易自由化的协议签署

中国内地与香港CEPA关于内地在广东与香港基本实现服务贸易自由化的协议周四签署，这是首次以准入前国民待遇加负面清单的方式签署的自由贸易协议，将给予香港最惠待遇以协议的方式进一步明确下来，即今后内地与其他国家和地区签署的自由贸易协定中，优于CEPA的开放措施均将适用于香港。

--路透调查：中国可能在明年3月降息25基点，以刺激经济

路透调查显示，三分之二的分析师预计中国人民银行将在2015年3月降息。

--中国经济：第四季显示出企稳迹象，但投资下滑--企业调查

一项企业调查显示，中国经济第四季显示出企稳迹象，但企业仍谨慎对待投资，凸显北京刺激经济增长的努力遇阻。

--中国农业：长期高强度、超负荷利用令中国耕地退化面积超四成--农业部

中国农业部发布的全国耕地质量等级情况公报显示，长期高强度、超负荷利用，导致中国耕地退化面积超四成。

--中国税收：国税总局规范股权转让个人所得税征管，明确征收范围

中国国家税务总局发布规定明确公司回购股权、IPO时的老股转让，以及重组并购活动中的发行股份收购等七类情形需要缴税，但纯粹二级市场的买卖仍不在征税之列。自2015年1月1日起施行。

--中国投资：巴尔干铁路项目是中国促进对欧出口的“快速通道”

塞尔维亚周三表示，预计中国承建的贝尔格莱德-布达佩斯铁路项目将于2015年年中启动。这是中国政府为加快经由巴尔干国家的对欧出口贸易而采取的一项举措。

--香港房地产：政府注资270亿港元设房屋储备金，配合未来公营房屋供应

香港政府周四宣布，将设立＂房屋储备金＂以在财政上全力配合未来10年公营房屋供应目标；金管局将把2014年政府财政储备的全部投资收益约270亿港元拨入该储备金，并由金管局负责投资。

--台湾央行：重贴现率连14季维持在1.875%不变--消息人士

台湾央行周四召开第四季全体理监事会议。一位熟知此事的消息人士表示，央行理监事会议决议重贴现率维持在1.875%不变，为连续14季维持利率不变。

--香港数据：9-11月失业率连续五个月持平于3.3%，占领行动影响有待观察

香港政府周四公布，今年9-11月失业率为3.3%，与8-10月的数字持平；就业不足率则由1.5%升至1.6%。

【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场保持静默，定向放松举动削弱年内降准可能

中国央行公开市场本周仍暂停操作，但有消息人士指其通过续做部分MLF和定向SLO，驰援年末财政存款投放前的资金面，综合考虑外围市场动荡及国内股市飙升等因素，预计年内降准或逆回购出山开闸放水的可能性均明显回落。

--中国债市：央行发布银行间债券预发行办法，包括国债和其他招标券种

中国人民银行周四发布银行间债市债券预发行管理办法，券种范围包括国债，以及在银行间债市招标发行的其他券种。

--中国债市：乌国投债中止发行，此前被乌鲁木齐财政局剔除出政府性债务

中国乌鲁木齐国有资产投资公司周三晚间公告指出，其周一已完成簿记建档发行的企业债，因出现影响发行结果的重大事项，经国家发改委批准，决定终止本期债券的发行。

--中国货币市场：IPO抽血七天回购跳至10个月新高，MLF续作等杯水车薪

中国新股密集申购正式开闸，资金拆借市场压力陡增。银行间市场周四主要质押式回购利率多跳涨，其中七天品种涨近100bp(基点)，短期品种出资机构寥寥无几，而央行续作MLF及SLO投放对于抑制利率节节攀升的效果犹如杯水车薪。

--中国债市动态：资金吃紧继续压制现券，央行续做MLF等助益不明显

中国银行间债市周四早盘现券继续承压，流动性吃紧依旧是主因，其中中长债表现略好于短券。尽管中国央行上日传出续做部分MLF，并对数家银行进行SLO操作，但从现有情况看，资金面未有明显改善，借款仍十分困难。

【外汇】

--中国汇市：美联储加息信号诱发人民币急跌，一度逼近6.22创半年新低

隔夜美联储会议释出强烈升息信号后，人民币兑美元周四早盘遭遇急跌行情，即期汇价连穿6.20、6.21两关，一度逼近6.22至约半年低点，方才有所企稳。

--中国外汇：加大力度打击虚假贸易，卢布下跌对跨境资本影响不明显

中国国家外汇管理局综合司兼政策法规司司长王允贵周四称，中国将继续加大外汇检查力度，针对虚假贸易加大打击力度；而卢布贬值对中国跨境资金流动未产生明显影响。

--中国外汇：11月银行代客结售汇逆差环比减逾千亿元，资本流出获改善

中国国家外汇管理局周四公布，11月银行代客结售汇逆差440亿元 人民币，逆差规模较上月缩窄逾千亿元。这显示当月资金流出状况有一定改善，但该趋势能否在12月延续仍不确定。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌终结四连涨，银行及券商股获利回吐压力显现

中国股市沪综指周四收盘小跌，终结此前连续四天涨势。分析师指出，昨日传出央行续做到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作，令市场对于短期降准的预期降温，银行和券商股受获利回吐压力而顺势调整，金属、建筑和军工等板块挺身而出，接过领涨大旗，大盘全日维持强势振荡。

--中国证券：广发、招商和国信证券位居今年A股IPO承销收入前三名

在今年最后一批新股陆续公布发行细节后，今年A股市场首次公开发行（IPO）承销排行榜也基本落定。据路透统计，以承销收入计，广发证券、招商证券和国信证券名列国内投行业前三位。

--中港个股：中信证券称不排除未来三个月筹划发股补充资本的可能

近期连续大涨的中国最大券商--中信证券周四公告称，公司未来计划通过监管部门允许的方式进一步补充资本，不排除未来三个月内筹划发行股份补充资本的可能性，但发行股份方式、时间节点及规模仍具有不确定性。

--中国企业：今年中企全球IPO融资同比升逾两倍，刷新多项纪录--汤森路透

今年是中国企业在全球资本市场股权融资获得大丰收的一年。据汤森路透最新统计，中国公司今年在全球的首次公开发行（IPO）募资总额达626亿美元，较低迷的2013年猛增2.3倍。这是自2010年（1,050亿美元）以来，中国公司全年IPO募资总额最多的一年。

--中国个股：美都能源拟定向增发筹资至多79亿元用于其美国油田扩产等

以房地产和能源为主业的美都能源周四公告披露其定向增发方案，拟向公司控制人及多家私募机构增发新股，筹集至多79亿元人民币资金，继续用于其前期在美国收购的油田扩产，以及偿还借款。

--中国个股：*ST超日债危机正式解除，18日投资者将获得本息全额兑付

中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司周四发布2011年公司债券兑付公告，对发行规模为10亿元的债券，兑付本息等含税共计11.164亿元人民币，这意味着超日债危机正式解除。

--香港个股：中芯国际深圳晶圆厂正式投产，为华南地区首条八寸生产线

中国最大芯片代工企业--中芯国际集成电路制造有限公司称，其于深圳的晶圆厂正式投产，这是中国华南地区首条八寸生产线。

--香港个股：汇源果汁联手腾讯推广移动娱乐行销，以提升品牌及销售

中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁 1886.HK 周四称，与中国互联网巨头--腾讯控股合作推广移动娱乐行销，以提升公司的品牌形象及扩大销售。

--中国电信：工信部向第五批八家民企发放移动通信转售业务试点批文

新华社周四报导称，中国工信部向八家民营企业发放了第五批移动通信转售业务试点批文，至此，移动通信转售业务试点申请审批工作已结束，期间共有42家民营企业获得试点批文。

--互联网产业：中国大众点评入股餐饮管理软件商食为天，O2O布局再下一城

年初获得腾讯注资的中国本地生活服务网站--大众点评网，在餐饮业O2O（线上线下）生态圈建设上再下一子。大众点评近日入股国内大型餐饮管理软件供应商食为天信息（黑马软件），加速互联网与餐饮实体店的对接。

--中国能源：中石化在天津建成130万立方米原油商业储备库