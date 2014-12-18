中国税收：国税总局规范股权转让个人所得税征管，明确征收范围

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透北京12月18日 - 中国国家税务总局发布规定明确公司回购股权、IPO时的老股转让，以及重组并购活动中的发行股份收购等七类情形需要缴税，但纯粹二级市场的买卖仍不在征税之列。自2015年1月1日起施行。
刊登在国税总局网站的《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》并明确重申，个人股权转让所得个人所得税，以股权转让方为纳税人，以受让方为扣缴义务人。
据税务总局所得税司有关负责人介绍，新办法主要是对股权转让中纳税人和基层税务机关普遍较为关心的征税范围、转让收入和股权原值的确定、纳税时点、股权转让双方和被投资企业的责任义务等问题进行了规范和进一步明确。
“随着股权交易形式的日益多样，原有的许多规定越来越难以全面适用，其中许多问题给纳税人和基层税务机关造成了困扰。”上述负责人称，新办法对股权转让涉税环节和相关要素进一步做了明确，规范了纳税人和税务机关的权利、义务，使之更加适应当前经济、社会发展环境。
根据现行政策规定，个人在上海证券交易所、深圳证券交易所转让从上市公司公开发行和转让市场取得的上市公司股票，暂不征收个人所得税；个人转让上市公司限售股，依照相关规定征收个人所得税。
对于个人转让上述两种情形以外的股权取得的所得，应依法征收20%的个人所得税。本《办法》的适用范围仅限于第三种情形的股权转让所得。（完）
浏览全文请点击税务总局网站：www.chinatax.gov.cn/ (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。