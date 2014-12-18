《香港报摘》--其他报摘重要消息12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
**东方日报**
--港交所 《上市规则》订明新股不能重复申请认购，不过，据悉，现时透过证券行提交的黄表eIPO的确存在重复申请认购的漏洞。
--中国领导人到访澳门前夕，市场忧虑中央再出“狠招”打贪，七只主要澳门博彩股全线受压，除澳门励骏 外，其他六只全部创出52周新低。
**明报**
--香港美容服务及产品供应商奥思集团 截至9月底的全年纯利大升近五成，因期内先后关闭台湾和中国内地数间自家品牌Glycel零售店，以及新加坡h2o+的分销店。公司未来主力发展香港市场。
**星岛日报**
--越秀交通基建 将以总代价19.5亿人民币，收购湖北随岳南高速70%股权。
--中国航空工业国际 按每股0.6港元配售最多9亿股股份，集资净额至多5.34亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。