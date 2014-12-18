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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:13 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息12月18日

**东方日报**

--港交所 《上市规则》订明新股不能重复申请认购，不过，据悉，现时透过证券行提交的黄表eIPO的确存在重复申请认购的漏洞。

--中国领导人到访澳门前夕，市场忧虑中央再出“狠招”打贪，七只主要澳门博彩股全线受压，除澳门励骏 外，其他六只全部创出52周新低。

**明报**

--香港美容服务及产品供应商奥思集团 截至9月底的全年纯利大升近五成，因期内先后关闭台湾和中国内地数间自家品牌Glycel零售店，以及新加坡h2o+的分销店。公司未来主力发展香港市场。

**星岛日报**

--越秀交通基建 将以总代价19.5亿人民币，收购湖北随岳南高速70%股权。

--中国航空工业国际 按每股0.6港元配售最多9亿股股份，集资净额至多5.34亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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