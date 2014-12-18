中国农业：长期高强度、超负荷利用令中国耕地退化面积超四成--农业部

路透北京12月18日 - 中国农业部发布的全国耕地质量等级情况公报显示，长期高强度、超负荷利用，导致中国耕地退化面积超四成。

根据公报，全国18.26亿亩耕地（第二次全国土地调查前的国土数据）质量等级由高到低依次划分为一至十等。评价为一等至三等的耕地面积为4.98亿亩，占耕地总面积的27.3%。这部分耕地基础地力较高，基本不存在障碍因素，应按照用养结合方式开展农业生产，确保耕地质量稳中有升。

评价为四至六等的耕地面积为8.18亿亩，占耕地总面积的44.8%。这部分耕地所处环境气候条件基本适宜，农田基础设施建设具备一定基础，增产潜力最大。预计到2020年，按照耕地基础地力平均提高1个等级测算，这部分耕地可实现新增粮食综合生产能力1,600亿斤以上。 评价为七至十等的耕地面积为5.10亿亩，占耕地总面积的27.9%。这部分耕地基础地力相对较差，生产障碍因素突出，短时间内较难得到根本改善，应持续开展农田基础设施和耕地内在质量建设。

农业部耕地质量建设与管理专家指导组徐明岗研究员称，“这些年来，我国农业生产一直坚持高投入、高产出模式，耕地长期高强度、超负荷利用，耕地质量呈现出‘三大’‘三低’态势。” 其中，“三大”指中低产田比例大、耕地质量退化面积大、污染耕地面积大。据调查，中国现有耕地中，中低产田占耕地总面积的70%。粗放的耕作方式，特别是化肥过量施用造成耕地质量的退化，目前中国耕地退化面积占耕地总面积的40%以上，南方土壤酸化，华北平原耕层变浅，西北地区耕地盐渍化、沙化问题也很突出；全国耕地土壤点位污染超标率达到19.4%，南方地表水富营养化和北方地下水硝酸盐污染，西北等地农膜残留较多。 “三低”指的是有机质含量低、补充耕地等级低、基础地力低。在很长一段时间，中国建设用地所谓“占补平衡”指的只是数量的平衡。专家介绍，一般来讲，补充耕地与被占耕地地力也要相差2-3个等级，其中1个等级就相当于每亩地100公斤的产能。

为摸清土壤家底，农业部2002年即在全国范围内启动了耕地地力调查和质量评价工作。经过多年数据积累，2013年-2014年组织专家从耕地的立地条件、耕层理化性状、土壤管理、土壤剖面性状等多方面进行分析，划分出一至十等级耕地的数量及分布。（完）

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