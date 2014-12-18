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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 09:05 BJT

更新版 1-****中国公布经济指标日程预告****

(更新汇丰12月制造业PMI终值公布时间)
    路透北京12月18日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日
程：
    
    公布日期      经济指标                    数据日期            
    
    2013年12月
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   11月
    12/27     规模以上工业企业利润             1-11月
    12/31     汇丰中国制造业PMI终值             12月
    
    2014年1月
    1/6       汇丰中国服务业PMI                 12月

    注: 本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。(完）   
    
    详情请查看国家统计局网站 here
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