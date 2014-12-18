《全球重要经济事件一览表》--12月18日-12月25日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透12月18日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
12月18日(四)
华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)会议(1600)，美国财政部长杰克卢和美联储主席叶伦将出席。
华盛顿--美国财政部委员会委员Daleep Singh将在彼得森国际经济研究所的小组讨论会议上讲话(1800)。
布鲁塞尔--欧洲理事会举行会议(至19日)。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将参加会议。
东京--日本央行货币政策会议(至19日)。
12月19日(五)
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第二届区域竞争力年度峰会上致开场辞(1500)。
夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论(1730)。
华盛顿--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西将就欧盟投资和经济成长讲话(1700)。
东京--日本央行发布货币政策声明(1230)。
东京--日本央行总裁黑田东彦将召开新闻发布会(1530)。
苏黎世--瑞士央行总裁乔丹在第九届海外瑞士经济学家年终会议上讲话。
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会召开会议。
12月22日(一)
暂无重要经济事件。
12月23日(二)
暂无重要经济事件。
12月24日(三)
东京--日本央行公布11月政策会议记录(2350)
12月25日(四)
日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会会议上讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。