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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 09:18 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月18日-12月25日

路透12月18日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

12月18日(四)

华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)会议(1600)，美国财政部长杰克卢和美联储主席叶伦将出席。

华盛顿--美国财政部委员会委员Daleep Singh将在彼得森国际经济研究所的小组讨论会议上讲话(1800)。

布鲁塞尔--欧洲理事会举行会议(至19日)。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将参加会议。

东京--日本央行货币政策会议(至19日)。

12月19日(五)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第二届区域竞争力年度峰会上致开场辞(1500)。

夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论(1730)。

华盛顿--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西将就欧盟投资和经济成长讲话(1700)。

东京--日本央行发布货币政策声明(1230)。

东京--日本央行总裁黑田东彦将召开新闻发布会(1530)。

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹在第九届海外瑞士经济学家年终会议上讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会召开会议。

12月22日(一)

暂无重要经济事件。

12月23日(二)

暂无重要经济事件。

12月24日(三)

东京--日本央行公布11月政策会议记录(2350)

12月25日(四)

日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会会议上讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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