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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 09:26 BJT

中国个股：华锐风电启动债券回售并上调票面利率，并警示本息兑付风险

路透上海12月18日 - 中国华锐风电科技 周四公告称，启动11华锐01 债券回售，同时鉴于风险因素的客观存在，且用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，目前难以对“122115”债券持有人行使回售选择权后，本息能否按期足额兑付做出准确判断。

刊登在上海证券交易所的公告还称，公司决定上调“122115”债券的票面利率100个基点，债券存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变。

公告显示，本次回售申报期为2014年12月22日和23日，回售申报期内不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权；回售资金发放日为12月29日。

2011年12月27日华锐风电公开发行了2011年第一期公司债券，包括11华锐01和11华锐02 ，期限均为五年，到期日均为2016年12月27日，其中11华锐01附第三年末（即今年12月26日前）投资者回售选择权，规模为26亿元。

此前，华锐风电公司债提前回购方案曾被否，显示发行人提前缓解兑付压力的努力未获投资人认可，债券违约警报仍未解除。而华锐风电因连续两年亏损，公司债已暂停交易，基于公司上半年继续亏损，经营困难仍然较大，兑付和回售仍面临不确定性。 （完）

参看更多详情请点选：here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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