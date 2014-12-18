中国个股：华锐风电启动债券回售并上调票面利率，并警示本息兑付风险

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透上海12月18日 - 中国华锐风电科技 周四公告称，启动11华锐01 债券回售，同时鉴于风险因素的客观存在，且用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，目前难以对“122115”债券持有人行使回售选择权后，本息能否按期足额兑付做出准确判断。
刊登在上海证券交易所的公告还称，公司决定上调“122115”债券的票面利率100个基点，债券存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变。
公告显示，本次回售申报期为2014年12月22日和23日，回售申报期内不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权；回售资金发放日为12月29日。
2011年12月27日华锐风电公开发行了2011年第一期公司债券，包括11华锐01和11华锐02 ，期限均为五年，到期日均为2016年12月27日，其中11华锐01附第三年末（即今年12月26日前）投资者回售选择权，规模为26亿元。
此前，华锐风电公司债提前回购方案曾被否，显示发行人提前缓解兑付压力的努力未获投资人认可，债券违约警报仍未解除。而华锐风电因连续两年亏损，公司债已暂停交易，基于公司上半年继续亏损，经营困难仍然较大，兑付和回售仍面临不确定性。 （完）
参看更多详情请点选：here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。