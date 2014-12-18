《中国已公布新股发行上市日程表》--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
12/18 深 葵花药业 002737 3,650 36.53 22.97 东海证券 12/23
12/19 深 迦南科技 300412 *1,340 *13.60 *22.78 安信证券 12/24
12/19 深 金盾股份 300411 *2,000 *12.80 *22.92 华西证券 12/24
12/19 深 正业科技 300410 *1,500 *10.79 *22.96 华林证券 12/24
12/19 深 中矿资源 002738 *3,000 *7.57 *22.98 中信建投 12/24
12/19 深 国信证券 002736 *120,000 *5.83 *22.97 广发证券 12/24
12/19 沪 高能环境 732588 *4,040 *18.23 *22.79 华林证券 12/24
12/22 沪 春秋航空 780021 不超过10,000 -- -- 瑞银证券 12/25
12/22 沪 园区设计 732017 不超过1,500 -- -- 东吴证券 12/25
12/22 沪 宁波高发 732788 不超过3,420 -- -- 国信证券 12/25
12/22 沪 南威软件 732636 2,500 -- -- 太平洋证券 12/25
12/23 沪 新澳股份 732889 不超过2,668 -- -- 国信证券 12/26
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。