台湾汇市：台币早盘实质交投走低，美联储声明压抑非美货币

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透台北12月18日 - 台币兑美元 周四实质交易走跌，盘中续创近51个月低位。台币在美联储声明后因国际美元强势表态而趋于疲软，与邻近主要亚币走势一致。交易员预估，台币仍将弱势整理一段时间，短线或将在31.400的整数关卡水位来回。
汇银人士指出，美联储对升息预期释出强烈信号，全球金融市场均随之震动，美元指数 跳升，与台币具比价效应的韩元 及日圆 都应声走跌，台币亦难置身事外；不过因此前一段时间台币未能跟上主要亚币涨势，当前走弱的幅度也相对温和。
〞美联储这个因素就抺掉了，又要年底了，接下来会比较淡静，...明年初会比较震荡。〞一位本地银行交易员说。
台币一早盘中低位31.414即续创近51个月的低位，前低在2010年9月29日报31.500。
交易员指出，早盘台币受部分交易盘带动走低后，实质供需的量能未能放大，市场实际上交投静淡，美元卖压不重，31.370-31.380附近见到零星美元买盘，但力道均不大，加上此前在台币贬值过程中，出口商已分批消化美元卖压，预估到年底前台币的波动不会太大，持续弱势整理的机会较大。
台币早盘主要交易区间在31.375-31.408；今日台币实质交投区间暂看在31.370-31.420。上交易日主要区间在31.285-31.326。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，也与主要亚币交投方向一致，各天期的台币远汇全线均较上日尾盘疲软。今日一个月期换汇点折价幅度与较上日尾盘收敛；一个月远汇报价 暂报31.384/399左右，上日纽约盘收在31.260。
本地时间10:04时，台股 涨约0.77%；韩元跌穿1,100元关卡，日圆则约在118.8元附近弱势交投。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.370-31.420
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路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。