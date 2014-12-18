台湾汇市：台币早盘实质交投走低，美联储声明压抑非美货币

路透台北12月18日 - 台币兑美元 周四实质交易走跌，盘中续创近51个月低位。台币在美联储声明后因国际美元强势表态而趋于疲软，与邻近主要亚币走势一致。交易员预估，台币仍将弱势整理一段时间，短线或将在31.400的整数关卡水位来回。

汇银人士指出，美联储对升息预期释出强烈信号，全球金融市场均随之震动，美元指数 跳升，与台币具比价效应的韩元 及日圆 都应声走跌，台币亦难置身事外；不过因此前一段时间台币未能跟上主要亚币涨势，当前走弱的幅度也相对温和。

〞美联储这个因素就抺掉了，又要年底了，接下来会比较淡静，...明年初会比较震荡。〞一位本地银行交易员说。

台币一早盘中低位31.414即续创近51个月的低位，前低在2010年9月29日报31.500。

交易员指出，早盘台币受部分交易盘带动走低后，实质供需的量能未能放大，市场实际上交投静淡，美元卖压不重，31.370-31.380附近见到零星美元买盘，但力道均不大，加上此前在台币贬值过程中，出口商已分批消化美元卖压，预估到年底前台币的波动不会太大，持续弱势整理的机会较大。

台币早盘主要交易区间在31.375-31.408；今日台币实质交投区间暂看在31.370-31.420。上交易日主要区间在31.285-31.326。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，也与主要亚币交投方向一致，各天期的台币远汇全线均较上日尾盘疲软。今日一个月期换汇点折价幅度与较上日尾盘收敛；一个月远汇报价 暂报31.384/399左右，上日纽约盘收在31.260。

本地时间10:04时，台股 涨约0.77%；韩元跌穿1,100元关卡，日圆则约在118.8元附近弱势交投。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.370-31.420

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