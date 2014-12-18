港报社评：港事不容干预，英国“三无一不”--文汇报12月18日

政制及内地事务局局长谭志源昨日指出，“50年不变”是中央政府的承诺，并已通过香港基本法落实。联合声明清楚写明，中国在1997年7月1日对香港恢复行使主权。1997年7月1日之后香港事务包括政改问题均属中国内政，英国对中国主权下的香港已没有任何角色。

中英联合声明就中方恢复对香港行使主权和过渡期有关安排，对中英双方的权利义务作出清晰划分，联合声明没有赋予英国在回归后监督、调查香港事务的权力。根据《联合国宪章》所规定的各国主权平等原则，各国不得干涉别国内政。联合国秘书长发言人在今年9月30日举行的新闻发布会上指出，香港事务属于“国家内部事务”。中国收回香港已17年，英国议会来港“调查”联合声明的实施情况，这是赤裸裸干预中国主权和内政，本身就违反了联合声明和国际法。

值得注意的是，英国肆意插手香港问题，本港反对派兴奋莫名。如今“雨伞运动”偃旗息鼓，本港反对派不甘失败，对夺取香港管治权不死心，刘慧卿、李卓人及吴文远之流重施故技，继续利用“告洋状”伎俩，为外部势力干预香港制造机会。《“一国两制”在港实践白皮书》指出，要始终警惕外部势力利用香港干预中国内政的图谋，防范和遏制极少数人勾结外部势力干扰破坏“一国两制”在香港的实施。港人必须坚决抵制反对派与外部势力狼狈为奸，铲除催生“颜色革命”的土壤，切实保障国家主权、安全和发展利益，维护香港繁荣稳定。

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