港报社评：卢布货币战方酣，慎防池鱼殃--星岛日报12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
俄罗斯卢布大幅贬值，可能触发金融危机，勾起香港人和俄罗斯人对1998年金融风暴的回忆，而今次牵涉的国际政治和财经角力比当年复杂得多，危机更不容易化解。
卢布对美元一年内跌逾50%后，俄罗斯中央银行在当地时间星期一出动了接近20亿美元干预汇市，星期二凌晨更突然宣布一下子加息六厘半，力挺卢布汇价。
俄罗斯经济极为倚赖石油和天然气出口，今天和当年一样面对油价急跌，卢布受压，通胀上升，市场担心会否再度出现债务毁约甚或经济崩溃。
纯粹从经济层面来看，俄罗斯今天的经济实力比当年强。今年俄罗斯经济受累油价下跌而陷入衰退，通胀率可能升到10%，政府又要紧缩开支。但是今天国库坐拥外汇储备4,300亿美元，有较多弹药应付危机，市面未出现恐慌，而民调显示普京享有的支持度超过八成，并未如当年由金融危机衍生到政治危机。
从国际政治博奕来看，俄罗斯这次面对的局势远比当年凶险。俄罗斯这十多年能够累积到今天的外汇储备水平，原因是当年赖债后，经济迅速跟随油价回升而复苏，很大部分是拜中国经济起飞对能源需求激增所赐。今天中国经济增长放缓，加上美国和沙特阿拉伯各有盘算，油价在短期内难重拾升轨。
当年俄罗斯总统叶利钦与美国友好，金融危机主要是经济因素造成。今天俄罗斯总统普京则是美国要力加遏制的对象，尤其是俄罗斯在乌克兰危机中并吞克里米亚，美国与欧盟联手经济制裁俄罗斯，希望藉此令俄罗斯和伊朗一样有所软化。
美国表示可能加强对俄罗斯的制裁，无疑是乘人之危落井下石，节节进逼，俄罗斯经济目前又未去到不堪一击的地步，不会短期内投降，这场货币战争也就恐怕不会迅速落幕，而所有战争都会殃及池鱼，香港作为新兴市场一员就难免要加倍小心。
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路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。