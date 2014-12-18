港报社评：卢布货币战方酣，慎防池鱼殃--星岛日报12月18日

俄罗斯卢布大幅贬值，可能触发金融危机，勾起香港人和俄罗斯人对1998年金融风暴的回忆，而今次牵涉的国际政治和财经角力比当年复杂得多，危机更不容易化解。

卢布对美元一年内跌逾50%后，俄罗斯中央银行在当地时间星期一出动了接近20亿美元干预汇市，星期二凌晨更突然宣布一下子加息六厘半，力挺卢布汇价。

俄罗斯经济极为倚赖石油和天然气出口，今天和当年一样面对油价急跌，卢布受压，通胀上升，市场担心会否再度出现债务毁约甚或经济崩溃。

纯粹从经济层面来看，俄罗斯今天的经济实力比当年强。今年俄罗斯经济受累油价下跌而陷入衰退，通胀率可能升到10%，政府又要紧缩开支。但是今天国库坐拥外汇储备4,300亿美元，有较多弹药应付危机，市面未出现恐慌，而民调显示普京享有的支持度超过八成，并未如当年由金融危机衍生到政治危机。

从国际政治博奕来看，俄罗斯这次面对的局势远比当年凶险。俄罗斯这十多年能够累积到今天的外汇储备水平，原因是当年赖债后，经济迅速跟随油价回升而复苏，很大部分是拜中国经济起飞对能源需求激增所赐。今天中国经济增长放缓，加上美国和沙特阿拉伯各有盘算，油价在短期内难重拾升轨。

当年俄罗斯总统叶利钦与美国友好，金融危机主要是经济因素造成。今天俄罗斯总统普京则是美国要力加遏制的对象，尤其是俄罗斯在乌克兰危机中并吞克里米亚，美国与欧盟联手经济制裁俄罗斯，希望藉此令俄罗斯和伊朗一样有所软化。

美国表示可能加强对俄罗斯的制裁，无疑是乘人之危落井下石，节节进逼，俄罗斯经济目前又未去到不堪一击的地步，不会短期内投降，这场货币战争也就恐怕不会迅速落幕，而所有战争都会殃及池鱼，香港作为新兴市场一员就难免要加倍小心。

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