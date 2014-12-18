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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 09:42 BJT

金属期市：中国经济企稳迹象提振沪铜小升，但伦铜下挫

一项企业调查显示，中国经济第四季显示出企稳迹象，但企业仍谨慎对待投资，凸显北京刺激经济增长的努力遇阻。

金属融资丑闻过去七个月后，青岛港的部分地方仍被当局查封。当局正在调查陈基鸿及其公司涉嫌利用金属进行重复质押。(完)

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(编译 李爽/王兴亚；审校 孙茉莉/杜明霞)
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