港报社评：举报贪污两年持续锐减，市民对廉署信任未恢复--明报12月18日

廉政公署今年至11月接获的贪污投诉，较去年同期下跌逾10%，这是去年与前年相比下跌33%之后，今年再显着下跌。若此乃反映香港整体廉洁程度提高，少了贪污让市民举报，固然甚佳，只是事实并非如此，因为香港社会廉洁倒退，已是公论。连续两年贪污投诉大幅下跌，相信与接连揭发操持政府机器的官员涉嫌贪腐、手执廉政大权的官员违规乱纪有关。因此，恢复市民对廉署的信心和信任是当务之急。

廉署做的周年民意调查显示，廉署在市民心目中的评价，与过去5年比较是总体偏低。例如认为廉署反贪工作非常有效/颇有效，今年最新数字为80%，较去年微升0.1%，不过与历年比较仍然低约8%。有关市民是否愿意举报贪污，数字与历年相若，但是不愿意举报的市民有6.7%，较去年上升1.8%，为5年来最高的比率。

因此，各方面数据都显示贪污投诉锐减，并非本港廉洁程度提高，或当局有大动作使人相信廉洁度出现戏剧化好转，而是其他因素未能恢复市民对廉署的信心和信任。而这些数字的变化，始于曾荫权和汤显明涉及不当情事之后；廉署形象在市民心目中一直未恢复，相信与未知当局如何处理这两宗事件有关。

廉政建设，制度固然十分重要，因为有了规章制度，人人知所遵行，若有踰越就要付出代价。不过，制度之外，人的因素同样重要。局应该拿出勇气魄力予以整顿，使人看到廉署不再潜伏腐朽因子，恢复外界相信廉署扞卫廉洁核心价值和廉洁社会的决心。

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