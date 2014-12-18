港报社评：举报贪污两年持续锐减，市民对廉署信任未恢复--明报12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
廉政公署今年至11月接获的贪污投诉，较去年同期下跌逾10%，这是去年与前年相比下跌33%之后，今年再显着下跌。若此乃反映香港整体廉洁程度提高，少了贪污让市民举报，固然甚佳，只是事实并非如此，因为香港社会廉洁倒退，已是公论。连续两年贪污投诉大幅下跌，相信与接连揭发操持政府机器的官员涉嫌贪腐、手执廉政大权的官员违规乱纪有关。因此，恢复市民对廉署的信心和信任是当务之急。
廉署做的周年民意调查显示，廉署在市民心目中的评价，与过去5年比较是总体偏低。例如认为廉署反贪工作非常有效/颇有效，今年最新数字为80%，较去年微升0.1%，不过与历年比较仍然低约8%。有关市民是否愿意举报贪污，数字与历年相若，但是不愿意举报的市民有6.7%，较去年上升1.8%，为5年来最高的比率。
因此，各方面数据都显示贪污投诉锐减，并非本港廉洁程度提高，或当局有大动作使人相信廉洁度出现戏剧化好转，而是其他因素未能恢复市民对廉署的信心和信任。而这些数字的变化，始于曾荫权和汤显明涉及不当情事之后；廉署形象在市民心目中一直未恢复，相信与未知当局如何处理这两宗事件有关。
廉政建设，制度固然十分重要，因为有了规章制度，人人知所遵行，若有踰越就要付出代价。不过，制度之外，人的因素同样重要。局应该拿出勇气魄力予以整顿，使人看到廉署不再潜伏腐朽因子，恢复外界相信廉署扞卫廉洁核心价值和廉洁社会的决心。
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路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。