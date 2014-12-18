更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率升幅低于预期，资金紧性价比显高

* 三个月国库现金定存利率4.65%

* 资金吃紧，国库利率升幅低于预期

* 即使仅考虑流动性，本次结果性价比显高 (新增市场评论等内容)

路透上海12月18日 - 中国财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定期存款，中标利率仅比上次高出逾30个基点(bp)，远低于同期shibor等资金价格涨幅。就目前市场流动性来看，是次国库现金定存“性价比”较高。

有中标机构交易员称，本次国库现金定存利率低于预期，但需求较弱的原因不是很清楚。不排除央行对大、中型机构进行利率指导的可能，以防止价格飙高，影响市场稳定。

业内人士稍早透露，今日进行的600亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.65%。最近一次招标的同期限品种在本月4日，利率4.33%。

北京一银行交易员表示，因存款需求不强，加之预计本期利率很可能超过5%，其所在机构仅以参与心态投标，“要知道这个结果，我就再报高一点了。现在资金还是紧，(这个价格)拿着也是挺合算的。”

央行上日续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。 今日公开市场则依旧空窗。从早盘情况来看，资金依旧十分紧张。

以三个月期shibor 为例，今日最新报在4.876%，较上次国库现金投标时点已涨近70bp；同业存单近日也水涨船高，股份制银行所发行的三个月期品种参考收益率也已超过5%。

华南一中标机构的银行交易员则指出，今日国库现金定存4.65%的中标利率“确实低，估计有政策意义吧。”

他解释说，不排除央行对大型和股份制银行等机构进行窗口指导，减少中标利率飙高可能，以稳定市场资金预期。但他强调这仅是猜测，没有任何可靠依据。

今日进行的国库现金定存为今年第12期，起息日为12月18日，到期日为2015年3月19日。包括本次，今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%

二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%

三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%

四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%

五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%

六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%

七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%

八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%

九期 600 三个月 8月28日 11月27日 4.10%

10期 600 三个月 11月25日 2015年2月24日 4.56%

11期 600 三个月 12月4日 2015年3月5日 4.33%

12期 600 三个月 12月18日 2015年3月19日 4.65%

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合计 6,200