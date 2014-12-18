更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率升幅低于预期，资金紧性价比显高

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 三个月国库现金定存利率4.65%
* 资金吃紧，国库利率升幅低于预期
* 即使仅考虑流动性，本次结果性价比显高 (新增市场评论等内容)
路透上海12月18日 - 中国财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定期存款，中标利率仅比上次高出逾30个基点(bp)，远低于同期shibor等资金价格涨幅。就目前市场流动性来看，是次国库现金定存“性价比”较高。
有中标机构交易员称，本次国库现金定存利率低于预期，但需求较弱的原因不是很清楚。不排除央行对大、中型机构进行利率指导的可能，以防止价格飙高，影响市场稳定。
业内人士稍早透露，今日进行的600亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.65%。最近一次招标的同期限品种在本月4日，利率4.33%。
北京一银行交易员表示，因存款需求不强，加之预计本期利率很可能超过5%，其所在机构仅以参与心态投标，“要知道这个结果，我就再报高一点了。现在资金还是紧，(这个价格)拿着也是挺合算的。”
央行上日续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。 今日公开市场则依旧空窗。从早盘情况来看，资金依旧十分紧张。
以三个月期shibor 为例，今日最新报在4.876%，较上次国库现金投标时点已涨近70bp；同业存单近日也水涨船高，股份制银行所发行的三个月期品种参考收益率也已超过5%。
华南一中标机构的银行交易员则指出，今日国库现金定存4.65%的中标利率“确实低，估计有政策意义吧。”
他解释说，不排除央行对大型和股份制银行等机构进行窗口指导，减少中标利率飙高可能，以稳定市场资金预期。但他强调这仅是猜测，没有任何可靠依据。
今日进行的国库现金定存为今年第12期，起息日为12月18日，到期日为2015年3月19日。包括本次，今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
-------------------------------------------------------
一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%
七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%
八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%
九期 600 三个月 8月28日 11月27日 4.10%
10期 600 三个月 11月25日 2015年2月24日 4.56%
11期 600 三个月 12月4日 2015年3月5日 4.33%
12期 600 三个月 12月18日 2015年3月19日 4.65%
-------------------------------------------------------
合计 6,200
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。