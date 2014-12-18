港报社评：俄经济灾难，防普京反扑全球--经济日报12月18日

俄罗斯金融危机急爆，在油价与汇价俱暴泻下，俄国经济堕进衰退已是必然，惟其对全球经济金融的冲击料有限，真正风险在强人普京会否放手一搏，藉升高地缘政治风险绝地反击。

今次俄罗斯经济势陷灾难，此因其经济高度依赖石油出口，外界曾料若油价跌穿每桶60美元，俄国明年经济将衰退4.5%，现复遭卢布狂泻、资金急逃，俄国央行又大幅加息至17厘图撑滙价，超高息环境势令疲惫不堪的俄国经济雪上加霜，明年经济收缩能少于5%，恐已“输少当赢”。

俄罗斯再爆经济危机，令人联想到1998年时俄国曾因赖债加剧亚洲金融危机，市场忧心会否历史重演，但此风险相信仍不高。

此因俄罗斯经历上世纪末的经济动荡教训后，外汇储备已由当年仅约130亿美元，激增至逾4,000美元，虽有分析指俄国外储“水份”不少，但在七除八扣后，可动用的外储料仍近2,000亿美元，对金融危机的抵御能力仍远胜从前。

且国际金融机构对俄国企业的贷款规模相对有限，而金融市场上买卖的俄国债券，过去一直被视作高风险投资产品，一旦出现违约，虽难免对市场气氛有负面影响，但实质冲击料相对有限，应难掀1998年金融风暴的翻版。

虽然俄罗斯经济危机，对全球金融经济影响相信不大，但其对全球地缘政治的冲击，却不得不防。尤其今次俄罗斯经济陷困，起因是西方加大对俄经济制裁，亦有阴谋论指油价下跌是美国有份策划。素以强人姿态示人的俄罗斯总统普京，很难想像会坐以待毙。

普京若图放手一搏突围，或会在乌克兰以至中东等问题上出手，藉升高地缘紧张局势，一方面激起国内民族主义情绪，转移国民对经济衰退的不满；另一方面若地缘政局转趋绷紧，疲乏的国际油价或稍反弹，有利纾缓俄国经济痛楚，减普京政治压力。

正因如此，俄罗斯经济衰退虽未致触发全球金融经济的大动荡，但只怕惹来俄罗斯这只西伯利亚巨熊大力反扑、普京藉大打地缘政治牌试图脱困，全球地缘冲突风险很可能急升。

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