港报社评：议员不得人心，非只一个懒字--信报12月18日

“立法会议员天主教监察组”昨日发表一份考勤报告显示，在上个立法年度，经民联的刘皇发是表现最差的立法会议员，质询少，发言少，从不提出动议和修正案。

简而言之，该“监察组”评核议员表现差劲的主因是懒惰，不是懒开会，便是懒开口。然而究其实，议员为人诟病之处又何止于一个懒字？不开会固然是唯懒是尚的怠忽表现，枉费了选民一番诚意投票将之送入议事堂，即便是戒掉了缺席的陋习，参与会议的民意代表不见得能够为民众带来什么贡献。

议员不得人心，在民意调查之中显露无遗。今年10月，当占领运动如火如荼之际，港大民研计划公布市民最熟悉头10位议员的评分，其中9人连续上榜，但有7人的评分下跌。研究计划总监锺庭耀认为，不同派别议员均是占领运动的输家。

有人估计，当香港进入后占领时代，将会出现一些以激进立场作为卖点的新兴小政党，吸引的对象正是声称“泛民不代表我”的新生代。如此估计并非无的放矢，观乎学生一意孤行号召群众包围政府总部引发流血冲突的躁动表现，激进小政党不难在乱局里找到生存空间。

总而言之，议员不得人心并非全然因为懒惰倦勤白受公帑，2016年的立法会选举乃重新争取人心的试金石，如果不想被唾弃的话，是时候好好为民意把脉。即使循功能组别参选的一批，也不该过于与民意脱节。

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