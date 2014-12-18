港报社评：议员不得人心，非只一个懒字--信报12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
“立法会议员天主教监察组”昨日发表一份考勤报告显示，在上个立法年度，经民联的刘皇发是表现最差的立法会议员，质询少，发言少，从不提出动议和修正案。
简而言之，该“监察组”评核议员表现差劲的主因是懒惰，不是懒开会，便是懒开口。然而究其实，议员为人诟病之处又何止于一个懒字？不开会固然是唯懒是尚的怠忽表现，枉费了选民一番诚意投票将之送入议事堂，即便是戒掉了缺席的陋习，参与会议的民意代表不见得能够为民众带来什么贡献。
议员不得人心，在民意调查之中显露无遗。今年10月，当占领运动如火如荼之际，港大民研计划公布市民最熟悉头10位议员的评分，其中9人连续上榜，但有7人的评分下跌。研究计划总监锺庭耀认为，不同派别议员均是占领运动的输家。
有人估计，当香港进入后占领时代，将会出现一些以激进立场作为卖点的新兴小政党，吸引的对象正是声称“泛民不代表我”的新生代。如此估计并非无的放矢，观乎学生一意孤行号召群众包围政府总部引发流血冲突的躁动表现，激进小政党不难在乱局里找到生存空间。
总而言之，议员不得人心并非全然因为懒惰倦勤白受公帑，2016年的立法会选举乃重新争取人心的试金石，如果不想被唾弃的话，是时候好好为民意把脉。即使循功能组别参选的一批，也不该过于与民意脱节。
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路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。