港报财经评论：金融股翻炒，A股有得升--经济日报12月18日

石油价跳水，航运股得益/ 林瑞芬

油价急下挫，俄罗斯股币大挫，海外股市亦波动，港股在外资缩手下弱势显现，A股就相对靠稳。内银股出力，上证昨收3,061，升1.3%。恒指昨收22,585，跌0.37%；国指收报11,269，升1.2%；大市成交额1,078亿港元。恒指仍待考验22,500势受外围波动较强烈，要外围回复平静，降港股成提款机压力，先有运行。现况港股弱A股强，机遇在A股。正如周三见报对民行看高一线论，昨升10%，招行亦有6.3%涨幅。

油价下跌，美股势疲，原因是美国也是产气产油国。相反，中国内地是耗油国，油价回受惠，股份的受惠也不少，上周六已分析航空股，国航、南航续涨，昨升5.1%至3.1%。再有报告研究航运股将如何受惠，引述中金公司指出，中海发展 将享受运价上涨和油价下跌双重利好。今年以来，运油船平均运价约2.3万美元/天，但本周运油船的期租水准已大幅反弹至8.4万美元/天。从历史上来看，1996年开始运油船运价平均为4.3万美元/天，如果去掉两个周期高点的2004和2008年，运油船平均运价也可以达到3.6万美元/天。因此，中海发展自运油船运价的改善空间较大。按截止今年第三季度末数据显示，公司运营14艘运油船，据此估算，若运价每上涨1万美元/天，公司盈利将增厚3亿港元，占2015年盈利预测的23%。二来，按公司明年油耗约126万吨估算下，油价每桶下跌10美元，将直接节约成本4.8亿港元。公司做内贸，煤炭、油品和矿石业务多按照吨/港元计价，也将从油价下跌中获益。保守估计，此等因素所节约成本的60%将反映到盈利中，油价每跌10美元增厚公司盈利2.9亿港元，占2015年盈利预测的21%。加上，公司到2017年将运营10艘LNG，预计每年带来1.1亿港元盈利；到2019年，亚玛律项目的LNG将带来1.5亿港元盈利，总计LNG业务每年就能贡献2.5亿港元稳定盈利，有远景。

中海发展A股今年以来股价累计升逾62%，至昨日报收8.55人民币，而H股股价今年以来反而跌逾8%至5.4港元。中金估其2014年度及2015年度的每股资产净值分别为6.32人民币及6.67人民币，A股对应2014年及2015年市净率为1.35倍及1.3倍。相反，H股现价对应2014年及2015年市净率只有0.7倍及0.6倍。

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传撤贷存比考核，放水力度更加大/ 余少文

中国内地媒体指中国明年可能撤销贷存比考核，对内银股而言属喜讯，尤其是贷存比逼近75%的内银股，惟一旦取消贷存比考核，也意味中国明年会加大放水力度。中国内地股市昨反覆，上证综合指数最后守住3,000点并倒升收市，国企指数则受刺激而升132点或1.2%，收报11,269点，结束四连跌走势，成交额260亿港元，虽只有37只主板H股上升，只占整体H股不足25%，反映资金集中在内银股身上而撑起国指。至于红筹指数跌38点或0.9%，收报4,184点，成交额73亿港元。

虽然国指跌至11,100点水平似喘定，但后市仍然趋向反覆，只是临近年尾，又是基金、大户等一年一度的年度粉饰橱窗的大日子。尽管基金、大户等不一定会如预期中粉饰橱窗，但至少有一个憧憬，若然粉饰橱窗，则圣诞节后的大市走势可以再好一些。至于俄罗斯金融危机，相信对环球以及中国内地的金融市场影响有限，因为问题似是西方国家针对俄罗斯，反而关注欧洲会否放水来刺激经济。因为日本无限量宽松后，若然欧洲也放水，则中国明年放水的概率更高，故过去一个月都指出，中国11月下旬减息后，要看12月及以明年第一季数据，若然减息未能推动经济回升，则有可能再减息或降准，增加市场流动性来刺激经济。当然如中国同时放宽贷存比指标，可进一步加大流动性。

中国内地媒体引述权威人士指出，相关部门已经将《商业银行法》的修改建议方案上报，并等进入全国人大常委会正式的修改法律程序，其中或涉及取消贷存比考核。由于相关修改可能至少需要半年以上的时间，故在取消贷存比考核的过渡期间，相关部门有望再次调整贷存比的计算口径。过去曾指出，贷存比是内银股放贷“紧箍咒”，早前修订贷存比的计算口径，已经利好内银股，至少改善了部分过去总有三、两家内银股出现高于75%指标的现象，因为香港上市的内银股今年第三季止的贷存比都符合要求。而银监会资料显示，今年第三季末，商业银行调整后的贷存比为64.17%，是2011年第二季低见64%以来最低，也较第二季止的67.4%，大幅下跌3.23%，全国性股份制银行的贷存比约为71%。

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