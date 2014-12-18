港报财经评论：俄罗斯民众抢外汇保值--信报12月18日

俄罗斯民众抢外汇保值/ 习广思

在俄罗斯金融危机、美股调整下，中国内地上证综指及香港国企指数分别升1.3%及1.2%，两地股市升势均倾向个别板块，市宽愈走愈窄，若落后的板块走不上来，指数再升的空间也有限。沪深300指数中，上升的股份只有105只，占一半。香港恒生综合指数中，上升的股份有84只，占418只股份的20%，创52周新低的股份有55只，占总数11%，当中不乏蓝筹和基金爱股，资金只好忍痛割爱，换马中资金融股。盘路这么集中，中资金融股负磅太重，最后可能来个急转弯。在目前的金融市场，投资者长线而言应逆势而为、人弃我取，反而可找到一些心头好。不过，濠赌股就勿博了，因这已是典型的泡沬爆破行业。

短线国际金融市场仍受俄罗斯危局影响，俄罗斯的宏观数据近年不算差，政府财政近乎平衡，经常账有盈余，外汇储备一直增加，但经济存在结构问题，过度依赖能源出口，整体经济竞争力一般，经常账盈余对GDP的比例持续下降，均反映该国早存在隐忧，但仍比不少新兴市场为佳。俄央行副行长Sergey Shvetsov对媒体承认，“事态严峻，一年前就算是发恶梦也想像不到。”一年前，经常性盈余逾300亿美元，2012年更达700亿美元，去年外汇储备（包括黄金）逾5,000亿美元，政府财政大致平衡，俄罗斯的财政比很多新兴市场都稳健，作为财金专家的副行长想像不到，他的老板、俄罗斯总统普京满脑子大国梦，今年3月挥军进入克里米亚时，自然也没想过有今天。

今日俄罗斯民众的心情，老习也十分理解，想当年中英就主权谈判出现争拗，港汇大跌，老百姓除了买外币，就齐齐冲入超市扫米和其他货品，持有实物好过港纸。如今俄罗斯民众见货币的对外价格大泻，都会联想起通胀迟早会恶化，卢布的购买力大减，于是涌往银行排队换外汇，同时花掉些卢布，买车买楼及珠宝首饰保值。西方的制裁是触发俄罗斯今次金融危机最致命的因素，在制裁措施下，俄罗斯的金融及油企无法到国际市场集资，这些企业要偿还的外债都要靠国内融资，而最大的外汇来源就是外汇储备，这是令外储不断“失血”的原因之一。

____________________________________________________________________________

美元兑日圆造淡胜算略高/ 苏子

目前，不论汇市或是金市，每天价位的上落速度均见明显加快，而且高低波幅亦较早前扩大。一般的散户投资者即使看中了市场的大方向，亦很易在这种异常波动的市况里，因入市的价位较差以及使用较高的杠杆倍数持有仓位，结果惨被市场“震走”。这除了会录得无谓的亏损外，一旦止损后，心理质素亦难免受到影响，特别是影响到下一次入市时的信心。倘若下一次因欠信心没有入市，可是却是看中走势，而这可以说是一个机会成本的损失。

面对这种市况，一般散户投资者可以做的，便是把入市的注码降低，换言之，即调低交易的杠杆倍数（例如在10倍以下），同时把止损的价位与入市价的距离拉远一些，即不宜太贴近入市价（例如和入市价有1%的距离），避免“赌孤寒钱”。毕竟，目前的大波动市况的赌博味道十分浓烈，故若只是抱着是否有好运气的心态才入市炒作，但却欠缺基本的风险管理及炒作技巧的认识，最终结果不问而知，便是把用作炒作金汇的资金“输光”收场。前晚，美国刚入市时，美元兑日圆曾一度低见115.55日圆水平，但到欧洲收市时，却已自此低位大幅上升至117.76日圆高位，且直迫亚洲早市的118.01日圆高位，即差不多完全收复全日的跌幅。

正当不少投资者注视着美元兑日圆会否进一步挑战118日圆关口之际，这时汇价却又可以逐步回落117日圆关口以下，到昨晨澳洲入市时，更一度急挫至116.23日圆低位才能止跌回升。因此，在如此反覆波动兼有速度的市况，短线的散户投资者最好只是跟随着大市的主体趋势作入市决定。例如美元兑日圆目前已再次失守20天平均线支持收市，配合小时图的100小时平均线的斜率亦以向下为主，故短线的主体趋势自然亦是以下跌为主；因此，入市策略采取候高沽出的胜算亦较高，即不应贸然“偷鸡”入市博汇价反弹回升；至于止损可放在100小时平均线以上。若果美元兑日圆回升至20天平均线阻力以上，而小时图的100小时平均线的斜率亦已由跌转升，届时才可以把短线的主体趋势策略改为逢低买入。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘