《中国债券市场每日交易备忘》--12月19日

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一、新债发行：

中国河南投资集团7亿元人民币三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承

五矿股份20亿元一个期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和中行主承

财通证券4.5亿元42天期短融招标(主体评级AA+)，中信银行主承

东吴证券 10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，浦发银行主承

西部证券 5亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，浦发银行主承

金红叶纸业7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行和中信银行主承

陕西煤业化工集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和建行主承

中国航空技术国际控股50亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，农行和招行主承

山东博兴县鑫达建投开发10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，齐鲁证券主承

兴业银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.3000%

兴业银行3亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率6.1010%

西安银行10亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率6.1000%

贵州银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.8001%

富邦华一银行3亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.8504%

富邦华一银行3亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5999%

富邦华一银行3亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.4000%

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二、新债上市：

海南省发展控股12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480582,票面利率5.65%

财政部150亿元三个月期贴现国债149908，参考收益率为3.3244%

中国供销集团10亿元六个月期超短期融资券011449002，票面利率5.45%

无锡国联发展集团6亿元三个月期超短融011499087，票面利率5.20%

丹东港集团10亿元一年期短融041473008，票面利率6.68%

中原证券9亿元三个月期短融071434005，票面利率6.30%

申银万国证券22亿元三个月期短融071415013，票面利率6.13%

国电大渡河流域水电开发2亿元一年期短融041452064，票面利率5.22%

中国有限金属工业第十四冶金建设3.2亿元两年期中票101459065，票面利率8.50%

山东高速集团25亿元永续中票101451059，票面利率6.40%

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三、缴款：

东兴证券10亿元三个月期短融1490232，票面利率6.19%

重庆化医控股集团5亿元九个月期超短融

东兴证券10亿元三个月期短融

中国交建 50亿元永续中票

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四、还本付息：

中国联合网络通信有限公司100亿元九个月期超短融011405001到期兑付，票面利率5.10%

巨化集团5亿元一年期短融041354076到期兑付，票面利率6.70%

山东魏桥创业集团10亿元一年期短融041358093到期兑付，票面利率7.00%

新疆天富集团6亿元一年期短融041359079到期兑付，票面利率6.95%

中国证券金融股份有限公司30亿元三个月期短融1490182到期兑付，票面利率4.69%

国信证券17亿元三个月期短融071411001到期兑付，票面利率4.65%

中信银行股份有限公司2亿元三个月期同业存单111408029到期兑付

上海浦东发展银行10亿元六个月期同业存单111409015到期兑付

上海浦东发展银行5亿元三个月期同业存单111409031到期兑付

兴业银行5亿元三个月期同业存单111410046到期兑付

兴业银行15亿元一个月期同业存单111410128到期兑付

平安银行5亿元三个月期同业存单111411046到期兑付

浙江南浔农村商业银行1亿元三个月期同业存单111490095到期兑付

宁波余姚农村合作银行3亿元三个月期同业存单111490099到期兑付

徽商银行4.5亿元三个月期同业存单111490100到期兑付

泉州银行5亿元三个月期同业存单111490102到期兑付

四川省投资集团7亿元三年期中票1182392到期兑付，票面利率5.66%

05建元1B 05310120付息

05泰达债 058034付息

06兴业03(10) 061005付息

07西矿债 078085付息

07晋焦煤债 078086付息

11国联MTN3 1182391付息

12泉州银行债 1220026付息

12诸暨债 1280472付息

12皖交通MTN2 1282546付息

13清远债 1380347付息

13海城金财债01 1380385付息

13津住宅债 1380389付息

14附息国债12 140012付息

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

--中国国务院总理李克强周四称，要有针对性地加大政策扶持力度，大力发展政府支持的融资担保和再担保机构，完善银担合作机制，扩大小微企业和“三农”担保业务规模，有效降低融资成本。

--中国地方债务风险一直以来备受关注。山东省政府近日发文明确，市县级政府要按照分级负责和“谁举借、谁使用、谁偿还”原则，落实偿债责任和风险防控责任，制定应急处置预案，建立责任追究机制；并明确表示省政府对市县级政府债务实行不救助原则。

12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)

注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)