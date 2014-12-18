台湾股市：小幅收高，受美股上涨激励但外资减仓限缩幅度

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透台北12月18日 - 台湾股市周四小幅收高，受惠美联储加息预期声明后的美股大涨。台股盘间一度涨逾1%，但受到外资圣诞节前的部位调整影响，上涨同时卖压涌现，限缩台股涨幅。分析师认为明天以后台股或量缩整理，渐进入假期前的静淡交投期。
台湾加权股价指数 收高0.57%或50.27点，报8,878.63点；今日成交初值 为877.01亿台币，上交易日修正后为1,097.64亿。
兆丰投顾一名不愿具名的分析师指出，大盘指数上涨后金融股遭遇卖压，部分权值股也都缩小涨幅，合理推断外资偏向站在卖方，主要为下周起外资经理人就将陆续进入圣诞节的长假期间，退场暂停交投，在本周预先调仓所致。
〞外资卖压陆续消化完后就不用太紧张，台股还是可以逢低为明年提前布局。〞上述分析师说。
他认为，台股接下来或将量缩整理，有机会守住8,800点，明日或只见小买小卖，外资的进出将较为清淡，不再主导盘势，也有机会量缩反弹。
今日半导体类指数 表现亮眼，收盘上涨1.02%；但金融保险类指数 表现平淡，收盘持平上日。
美国股市标普500指数周三创下2013年10月以来最佳单日表现。美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济给出乐观评估，并称将“耐心地”决定何时该提高借款成本。
本地时间14:06时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.62%，亚洲股市多数上涨，日经指数 走高2.32%领涨。(完)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。