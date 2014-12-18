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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 14:16 BJT

台湾股市：小幅收高，受美股上涨激励但外资减仓限缩幅度

路透台北12月18日 - 台湾股市周四小幅收高，受惠美联储加息预期声明后的美股大涨。台股盘间一度涨逾1%，但受到外资圣诞节前的部位调整影响，上涨同时卖压涌现，限缩台股涨幅。分析师认为明天以后台股或量缩整理，渐进入假期前的静淡交投期。

台湾加权股价指数 收高0.57%或50.27点，报8,878.63点；今日成交初值 为877.01亿台币，上交易日修正后为1,097.64亿。

兆丰投顾一名不愿具名的分析师指出，大盘指数上涨后金融股遭遇卖压，部分权值股也都缩小涨幅，合理推断外资偏向站在卖方，主要为下周起外资经理人就将陆续进入圣诞节的长假期间，退场暂停交投，在本周预先调仓所致。

〞外资卖压陆续消化完后就不用太紧张，台股还是可以逢低为明年提前布局。〞上述分析师说。

他认为，台股接下来或将量缩整理，有机会守住8,800点，明日或只见小买小卖，外资的进出将较为清淡，不再主导盘势，也有机会量缩反弹。

今日半导体类指数 表现亮眼，收盘上涨1.02%；但金融保险类指数 表现平淡，收盘持平上日。

美国股市标普500指数周三创下2013年10月以来最佳单日表现。美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济给出乐观评估，并称将“耐心地”决定何时该提高借款成本。

本地时间14:06时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.62%，亚洲股市多数上涨，日经指数 走高2.32%领涨。(完)
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