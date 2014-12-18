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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:18 BJT

台湾债市：殖利率盘初微弹，因美联储释出升息信号

路透台北12月18日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四盘初弹升。因美联储释出升息信号带动美债殖利率走扬，台债随之温和反应。

不过交易员也指出，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的说法偏向中性，多空双方都可取得对自身有利的立场，因此对债市影响程度料将有限。现在就等下午央行理监事会议后，总裁彭淮南会释出什么讯息了。

〞叶伦说话内容有鹰有鸽，满足各方面的需求。〞一银行交易员说。

另一票券商交易员则称，除了关注何时升息外，升息速度与幅度更是重点。美联储这次下调了2015、2016年的利率目标，代表纵然升息，速度也会很慢。

美国公债收益率周三上涨，此前美联储微调了有关升息的措辞，称尽管不急于升息，但将留意经济成长和通胀数据，以决定升息的时机。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.09-1.12%

* 10年公债103/13 ：1.58-1.60%

本地时间10:11时最新报价：

* 五年公债103/15殖利率弹0.40基点报1.1060%，成交0.5亿台币。

* 10年公债103/13殖利率弹0.55基点报1.5880%，成交6.0亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--路透调查：初级交易商预计美联储明年6月前开始加息

--《专题新闻快速浏览》--美联储释出将在明年升息的强烈信号 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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