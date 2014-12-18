台湾债市：殖利率盘初微弹，因美联储释出升息信号

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透台北12月18日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四盘初弹升。因美联储释出升息信号带动美债殖利率走扬，台债随之温和反应。
不过交易员也指出，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的说法偏向中性，多空双方都可取得对自身有利的立场，因此对债市影响程度料将有限。现在就等下午央行理监事会议后，总裁彭淮南会释出什么讯息了。
〞叶伦说话内容有鹰有鸽，满足各方面的需求。〞一银行交易员说。
另一票券商交易员则称，除了关注何时升息外，升息速度与幅度更是重点。美联储这次下调了2015、2016年的利率目标，代表纵然升息，速度也会很慢。
美国公债收益率周三上涨，此前美联储微调了有关升息的措辞，称尽管不急于升息，但将留意经济成长和通胀数据，以决定升息的时机。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.09-1.12%
* 10年公债103/13 ：1.58-1.60%
本地时间10:11时最新报价：
* 五年公债103/15殖利率弹0.40基点报1.1060%，成交0.5亿台币。
* 10年公债103/13殖利率弹0.55基点报1.5880%，成交6.0亿台币。
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--路透调查：初级交易商预计美联储明年6月前开始加息
--《专题新闻快速浏览》--美联储释出将在明年升息的强烈信号 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。