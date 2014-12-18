台湾货币市场：短率大致持稳，时近年底银行拆出意愿更保守

* 短率力持稳定

* 银行保守心态漫延，拆款和买票都偏向保守

* 债券附买回利率持平

记者 高洁如

路透台北12月18日 - 台湾银行间短率周四大致持稳，但因应年底的结帐，银行对资金的安排更为谨慎。交易商指出，银行心态一天比一天更保守，而拿钱方也是能撑就撑，不少银行认为下周资金情势将更为紧张。

交易人士指出，目前市场的拆款仍以一周内的为主，市场几乎没有跨月的拆款成交纪录，只除了特定的几笔交易。而时近周末，银行拆出的意愿又更低一些，主要因为银行在12月初时因整体市场资金宽松，已提前做出不少跨年的短票交易，目前年底最后的放款、资本计提等数字又尚未底定，令银行心生保守。

〞前二周央行NCD(定存单)收的很少，银行很松，满手钱，所以做了不少票。现在就很观望了，〞一位票券商交易员表示。

也有小型商银的交易员说，目前有部分的银行因资本计提因素而无法拆出跨年资金，不过也还有一些大型银行是在等待更多的数字出炉，以便做最终的资金调度，估计到下周以前，这些银行都会保守看待目前的资金情势。

尽管拆款中心页面上有二周-三周的拆款纪录，不过此系大型银行的交易，脱离市场行情，并不具太大参考价值。

本地时间11:37时：

--台币兑美元 贬4.3分，报31.400。

--台湾加权股价指数 升0.83%，报8,905.97点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.385-0.450%，上日在0.380-0.450%；两周拆款市场暂成交在0.388%，上日在0.388-0.45%。

**跨年短票利率持稳**

短票市场方面，市场人士指出，今日短票成交量大，而利率也迈向高位靠拢。目前一个月的短票成交远远超过了二个月，这也是票券商较为偏好的天期。

〞大家都知道明年初利率就会跌了，我也不想做太久的票啊，〞一位大型票券商交易主管表示。

只不过，随着银行的保守心态漫延，票券商对利率仍稍有退让。

〞大银行开0.73%，小银行就说，我可不可以看齐啊？〞一位大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.59-0.60%，同上日，但票量稀少；跨年自保短票利率区间在0.64-0.73%，大致同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.678%，前日在657%；60天自保短票买卖断平均成交利率落持平0.702%，前日在0.658%。

周四中央银行的存单则到期3,988亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五存单到期1,098亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为338亿台币，累积超额准备为2,319亿台币、加计前期1%的超额准备为4,077亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率则持平，国际债券交割效应减缓，今日月内资金调度无虞，不过跨月资金仍稀缺。

一证券商交易员指出，虽然投信还是要落在月内，但部分银行已经可以提供跨月的利率报价，预计下周一起就可以逐步将落点安排在明年初。

〞银行可以跨，但公债利率开到0.55-0.56%，公司债则要0.65-0.66%。〞该交易员说。

另一大型票券商则称，由于票券商承作的利率较证券商低，目前还收不到跨月资金。要等到下周三、四，客户端的钱才会释放出来。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。

今日有彰化银行1.0亿美元国际债券交割，但也有中信银20亿台币金融债还本。