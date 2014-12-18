台湾货币市场：短率大致持稳，时近年底银行拆出意愿更保守

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 短率力持稳定
* 银行保守心态漫延，拆款和买票都偏向保守
* 债券附买回利率持平
记者 高洁如
路透台北12月18日 - 台湾银行间短率周四大致持稳，但因应年底的结帐，银行对资金的安排更为谨慎。交易商指出，银行心态一天比一天更保守，而拿钱方也是能撑就撑，不少银行认为下周资金情势将更为紧张。
交易人士指出，目前市场的拆款仍以一周内的为主，市场几乎没有跨月的拆款成交纪录，只除了特定的几笔交易。而时近周末，银行拆出的意愿又更低一些，主要因为银行在12月初时因整体市场资金宽松，已提前做出不少跨年的短票交易，目前年底最后的放款、资本计提等数字又尚未底定，令银行心生保守。
〞前二周央行NCD(定存单)收的很少，银行很松，满手钱，所以做了不少票。现在就很观望了，〞一位票券商交易员表示。
也有小型商银的交易员说，目前有部分的银行因资本计提因素而无法拆出跨年资金，不过也还有一些大型银行是在等待更多的数字出炉，以便做最终的资金调度，估计到下周以前，这些银行都会保守看待目前的资金情势。
尽管拆款中心页面上有二周-三周的拆款纪录，不过此系大型银行的交易，脱离市场行情，并不具太大参考价值。
本地时间11:37时：
--台币兑美元 贬4.3分，报31.400。
--台湾加权股价指数 升0.83%，报8,905.97点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.385-0.450%，上日在0.380-0.450%；两周拆款市场暂成交在0.388%，上日在0.388-0.45%。
**跨年短票利率持稳**
短票市场方面，市场人士指出，今日短票成交量大，而利率也迈向高位靠拢。目前一个月的短票成交远远超过了二个月，这也是票券商较为偏好的天期。
〞大家都知道明年初利率就会跌了，我也不想做太久的票啊，〞一位大型票券商交易主管表示。
只不过，随着银行的保守心态漫延，票券商对利率仍稍有退让。
〞大银行开0.73%，小银行就说，我可不可以看齐啊？〞一位大型票券商交易员说。
今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.59-0.60%，同上日，但票量稀少；跨年自保短票利率区间在0.64-0.73%，大致同上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.678%，前日在657%；60天自保短票买卖断平均成交利率落持平0.702%，前日在0.658%。
周四中央银行的存单则到期3,988亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五存单到期1,098亿。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为338亿台币，累积超额准备为2,319亿台币、加计前期1%的超额准备为4,077亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)利率则持平，国际债券交割效应减缓，今日月内资金调度无虞，不过跨月资金仍稀缺。
一证券商交易员指出，虽然投信还是要落在月内，但部分银行已经可以提供跨月的利率报价，预计下周一起就可以逐步将落点安排在明年初。
〞银行可以跨，但公债利率开到0.55-0.56%，公司债则要0.65-0.66%。〞该交易员说。
另一大型票券商则称，由于票券商承作的利率较证券商低，目前还收不到跨月资金。要等到下周三、四，客户端的钱才会释放出来。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。
今日有彰化银行1.0亿美元国际债券交割，但也有中信银20亿台币金融债还本。
本周的公司债交割因素尚有：周五彰化银行1.4亿美元国际债券交割。(完) (集体采写 董永年；; 审校 黄凯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。