台湾汇市：台币再创51个月收盘新低，偏贬格局难解持续寻求支撑

* 国际美元续强，台币趋贬走势不变

* 短线测试31.5-31.8附近是否成支撑

* 明日实质交易暂估在31.380-31.480

路透台北12月18日 - 台币兑美元 周四收盘跌近1角，持续创近51个月低位。交易员指出，美联储升息讯号巩固美元短线强势地位，主要亚币均趋于疲软，台币年底前续贬格局估难以打破，短线看31.5-31.8间是否能出现支撑。

汇银人士表示，今日主要亚币多数走跌，除日圆 、韩元 跌势明显，人民币 更上演急跌走势。台币受到外资汇出及寿险美元买盘影响，午后亦加大贬值幅度，跌破31.420。若明日主要亚币跌势不减，交易员认为台币要触及31.500并非不可能。

〞31.500不算很远，进口商买(美元)蛮多的，看起来还要再贬一阵子。〞一位本地银行交易员说。

台币收盘续创近51个月低位来到31.450，前低在2010年9月28日收报31.500。

交易员称，外资今日在台股持续卖超，虽然汇出力道到年底前可望缩小，主要因离场不再交投的外资愈来愈多，但仍对台币形成一定压力。且非美货币如果持续疲弱，除测试整数位31.500能否暂达贬幅满足点外，若跌破则有机会进一步测试六年高低位(35.297/28.476)均数31.8-31.9附近能否展现坚实支撑。

一名外资银行交易员指出，美联储的声明过后，国际间看升美元的趋势已渐明显，但台币主要参考指标还是日圆及韩元，若两者没有进一步贬值，台币贬破31.500后相信也不会走太远。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

今日台币主要交易区间在31.375-31.426，上日交易区间在31.285-30.326。交易员预估明日主交投区在31.380-31.480。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，也与现汇市场交投方向一致，台币呈现弱势，一个月天期美元/台币换汇点一度回到价平附近，尾盘只有些微折价；一个月远汇报价 尾盘在31.401/31.416左右，上日纽约盘收在31.260。

台湾股市周四小幅收高，受惠美联储加息预期声明后的美股大涨。台股盘间一度涨逾1%，但受到外资圣诞节前的部位调整影响，上涨同时卖压涌现，限缩台股涨幅。台湾证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超76.29亿台币，连续10个交易日共卖超710.67亿台币。

美元周四上涨，美元指数 涨至88.998，亚洲时段基本持平，距离10天前所及近六年高位89.55仅咫尺之遥。美元兑日圆 升至118.58，延续周二创下一个月低位115.565后的反弹之势。

本周余日全球重要经济事件与数据包括：

12/18(四)：美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城联储备制造业指数；

12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指数/综合指数、日本央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论。

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