《国际主要央行公开市场操作一览》--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透上海12月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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12/17 隔夜逆回购 -317.83 0.05%
12/16 隔夜逆回购 -407.17 0.05%
12/15 隔夜逆回购 -345.87 0.05%
12/15 21天逆回购 -500.00 0.07%
12/12 三天逆回购 -864.25 0.10%
12/11 隔夜逆回购 -998.29 0.10%
《本周主要新闻》
--美联储释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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12/17 98天期反向交易 223.4885 0bp(固定利差)
12/16 六天期反向交易 990.271 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行执委科尔表示，央行管理委员会存在广泛共识，赞成采取进一步行动以帮助经济复苏，预计有关具体政策工具的决定将很快作出。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 174,390
上周三 167,330
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当期变化 +7,060
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，共发行2,742亿台币存单。与当日存单到期金额2,743.50亿台币相较，存单发行余额减1.5亿。
--台湾央行周二公布，共发行4,201亿台币存单。与当日存单到期金额4,247.10亿台币相较，存单发行余额减46.1亿。
--台湾央行周一公布，共发行1,152.5亿台币存单，含200亿两年期定存单。与当日存单到期金额454.5亿台币相较，存单发行余额增698亿。 (完)
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路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。