《国际主要央行公开市场操作一览》--12月18日

路透上海12月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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12/17 隔夜逆回购 -317.83 0.05%

12/16 隔夜逆回购 -407.17 0.05%

12/15 隔夜逆回购 -345.87 0.05%

12/15 21天逆回购 -500.00 0.07%

12/12 三天逆回购 -864.25 0.10%

12/11 隔夜逆回购 -998.29 0.10%

《本周主要新闻》

--美联储释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/17 98天期反向交易 223.4885 0bp(固定利差)

12/16 六天期反向交易 990.271 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委科尔表示，央行管理委员会存在广泛共识，赞成采取进一步行动以帮助经济复苏，预计有关具体政策工具的决定将很快作出。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 174,390

上周三 167,330

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当期变化 +7,060

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,742亿台币存单。与当日存单到期金额2,743.50亿台币相较，存单发行余额减1.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行4,201亿台币存单。与当日存单到期金额4,247.10亿台币相较，存单发行余额减46.1亿。

--台湾央行周一公布，共发行1,152.5亿台币存单，含200亿两年期定存单。与当日存单到期金额454.5亿台币相较，存单发行余额增698亿。 (完)