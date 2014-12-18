路透调查：加拿大股市明年料涨幅不大，油价和中国经济是风险因素

* 2015年中之前，S&P/TSX指数 料触及14,250点

* 加拿大股指明年底前预计将触及14,990

路透多伦多12月17日 - 路透调查显示，2015年加拿大股市预计将只能扳回部分近期跌幅，因油价下挫、市场担心中国经济成长放缓以及政治风险削弱投资者信心。

上周进行的调查结果显示，2015年底前，多伦多证券交易所S&P/TSX指数 料较周二收盘位13,861.52点上涨8%。

24位市场分析师和策略师参与的调查显示，该股指在明年中之前料会升至14,250。

加拿大股市自9月触及高位以来，已下跌超过11%，今年迄今涨幅甚至不足2%，表现逊于美国股市，但好于欧股。

几位受访者表示，原油价格若进一步下跌，只会让全球经济成长的风险加剧。

中国及其面临的房地产泡沫或银行业危机的风险，也被认为对全球经济成长构成威胁。

“房地产占中国国内生产总值(GDP)的比例大概有20%，该行业目前已经开始转为疲弱，”Nicola Wealth的Ben Jang表示。“加上银行系统存在的贷款违约风险可能引发信贷危机，中国经济或因此陷入动荡。”(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)