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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:52 BJT

表格：第三季末香港银行向内地贷款总额按季增加3.4%--金管局

路透香港12月18日 - 香港金融管理局（HKMA）最新货币与金融稳定情况报告显示，今年第三季末整体银行业的中国内地相关贷款总额为30,580亿港元，较第二季末增加3.4%，较去年底则升18.1%；占总资产的比重14.7%，与上季末14.4%相若。

以下为具体数据（单位为十亿港元）：

2013年12月 2014年3月 6月 9月

中国内地相关贷款：

中国内地相关贷款（不包括贸易融资） 2,276 2,461 2,546 2,639

贸易融资 313 406 410 419

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总计 2,589 2,867 2,956 3,058

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按认可机构类别：

境内注册认可机构 1,116 1,244 1,263 1,311

本地注册认可机构 972 1,111 1,164 1,205

本地注册认可机构于内地的附属公司 501 512 530 542

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总计 2,589 2,867 2,956 3,058

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按借款人类别：

中国内地非民营企业 1,290 1,453 1,480 1,424

中国内地民营企业 488 528 561 567

非中国内地企业 811 886 916 1,067

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总计 2,589 2,867 2,956 3,058

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其他非银行类客户风险承担：

可转让债务工具及其他资产负债表内 573 530 584 597

资产负债表外 441 415 396 435

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总计 1,014 944 980 1,033

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注：由于四舍五入，有关数字相加可能与总数略有出入。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍; 审校 林高丽)
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