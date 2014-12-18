表格：第三季末香港银行向内地贷款总额按季增加3.4%--金管局

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 香港金融管理局（HKMA）最新货币与金融稳定情况报告显示，今年第三季末整体银行业的中国内地相关贷款总额为30,580亿港元，较第二季末增加3.4%，较去年底则升18.1%；占总资产的比重14.7%，与上季末14.4%相若。
以下为具体数据（单位为十亿港元）：
2013年12月 2014年3月 6月 9月
中国内地相关贷款：
中国内地相关贷款（不包括贸易融资） 2,276 2,461 2,546 2,639
贸易融资 313 406 410 419
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总计 2,589 2,867 2,956 3,058
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按认可机构类别：
境内注册认可机构 1,116 1,244 1,263 1,311
本地注册认可机构 972 1,111 1,164 1,205
本地注册认可机构于内地的附属公司 501 512 530 542
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总计 2,589 2,867 2,956 3,058
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按借款人类别：
中国内地非民营企业 1,290 1,453 1,480 1,424
中国内地民营企业 488 528 561 567
非中国内地企业 811 886 916 1,067
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总计 2,589 2,867 2,956 3,058
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其他非银行类客户风险承担：
可转让债务工具及其他资产负债表内 573 530 584 597
资产负债表外 441 415 396 435
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总计 1,014 944 980 1,033
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注：由于四舍五入，有关数字相加可能与总数略有出入。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍; 审校 林高丽)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。