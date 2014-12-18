澳洲经济指标总览--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
经济指标 时段 最新值 前月(季) 下次公布时间 值 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2015年1月6日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差13.23 逆差22.35 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) -2% +6% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2015年1月9日 (较前月) 10月 +0.4% +1.3% 就业市场(经季节调整) 2015年1月15日 就业人口(较前月变动,万人) 11月 +4.27 +1.37 全职就业人口(较前月变动,万人) +0.18 +2.70 失业率 6.3% 6.2% 就业参与率 64.7% 64.6% 消费者物价指数(CPI) 2015年1月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +3.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.8% (较上年同期) +2.5% +2.8% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% 国际贸易价格指数 2015年1月29日 进口物价(较前季) 第三季 -0.8% -3.0% 出口物价(较前季) -3.9% -7.9% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2015年1月6日 经常帐收支 第三季 赤字125 赤字139 商品与服务贸易收支 逆差43.81 逆差45.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 2015年3月4日 (较前季) 第三季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% (完)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。