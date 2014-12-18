《全球主要央行动态》--12月18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月11日-12月18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。美联储在会后声明中称，将“耐心地”决定何时该提高借款成本。美联储主席叶伦在记者会上把“耐心”定义为“至少等待两次会议”，意味着美联储至少不会在明年4月以前升息。

**欧洲**

欧洲央行执委科尔表示，央行管理委员会存在广泛共识，赞成采取进一步行动以帮助经济复苏，预计有关具体政策工具的决定将很快作出。 科尔表示，决策官员正在讨论振兴欧元区经济的最佳行动方案，而不是还在讨论到底要不要这么做。他称各界支持欧央行管理委员会采取更多行动，购买主权债是“基本选项”。

德国央行总裁魏德曼表示，油价下跌可能导致未来几个月德国物价下跌，但这不是欧洲央行全面购买公债的理由。他指出，目前看来QE影响相对温和且不确定，具有风险和副作用，而且也不清楚其必要性，因此“我现在对广泛实行QE持怀疑态度”。

欧洲央行管委诺沃特尼表示，欧洲央行决策者并没有提前承诺购买主权债，以提振欧元区经济成长和通胀，强调称他们将把整体经济状况纳入考量。 诺沃特尼此前表示，只有在辅以财政政策的情况下，欧洲央行扩大资产负债表来刺激经济和避免通缩的举措才能奏效。他还称没有进一步下调利率的空间。

英国央行公布的12月会议记录显示，决策官员在本次会议上极其关注油价下跌，而且投票赞同维持利率不变的多数派，立场一致程度似乎略有加强。会议记录显示，多数委员都认为，鉴于通胀前景疲弱，有必要将基准利率维持在0.5%的纪录低位不变。

英国央行宣布对公布货币政策决议相关信息方面做出重大改革，称从2015年8月开始起在公布利率决议同时公布会议纪录。此外，央行还提议从2016年开始每年召开八次会议，而非当前的一年12次。这个变化还需要等待英国议会的批准。

瑞士央行周四宣布维持瑞郎兑欧元汇率上限在1.20不变，并且重申了央行将通过汇市干预来保卫汇率限制的承诺。央行还称，如果有必要，将采取进一步的举措。央行还维持三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)利率目标区间在0-0.25%不变，符合路透调查分析师的预估。

**中国**

临近年底，中国央行开始对商业银行信贷进行宽松式指导。两位消息人士透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。自10月开始，贷款额度已经打开，存贷比也不再是限制，“唯一制约贷款的只有资本。各行基本都如此。”

中国央行研究局首席经济学家马骏等最新撰写报告预测，2015年中国实际GDP(国内生产总值)增速将略微放缓至7.1%, 主要下行压力来自于房地产开发投资的减速，但城镇就业情况料保持基本稳定。央行网站刊登的该2015年中国宏观经济预测报告并预计，明年中国居民消费价格指数(CPI)涨幅为2.2%，出口增长加速到6.9%，经常项目顺差与GDP的比值为2.4%。

**澳洲**

澳洲央行公布的12月会议记录显示，央行认为澳元仍需进一步下跌，以支撑受到资源价格下跌打压的经济。央行在会议记录中称，委员会注意到金融市场押注2015年再度降息，并“讨论了可能产生这种预期的各项因素”。记录显示，委员们认为最审慎的做法是在一段时间内维持利率稳定。

澳洲央行希望澳元更大幅度的贬值，但又不愿通过降息或冒唱衰经济的风险达成这一目的。澳洲央行总裁史蒂文斯在接受专访时表示，他目前认为澳元合理的汇率水准为0.75美元。但他表示不愿很快放宽政策，缓和了其言论带来的潜在影响。这打击了投资者的信心，他们原本预期澳洲央行最早会在2月初降息25个基点的机率为三分之一。

**俄罗斯**

俄罗斯央行上周四(11日)将指标利率上调100个基点，至10.5%。然后本周二早间又将指标利率从10.5%上调至17%，这是为防止卢布崩跌采取的紧急措施；并把通过28天期外汇回购协议标售向银行业者提供外币的最大额度从15亿美元提高至50亿美元。

俄罗斯央行表示，将采取进一步金融措施加速卢布的稳定。公告称，央行与政府一道制定了一系列措施，在必要时向俄罗斯银行业者和金融类公司提供额外资金。央行还表示，计划在必要时举行额外的外汇回购拍卖，并暂时中止银行业证券组合重估。 央行总裁称，正调查可能的汇市操纵行为。

**其他国家**

泰国央行维持政策利率在2.0%不变，符合预期，并称当前的低利率水平足以支撑该国“逊于预期”的经济复苏。泰国央行表示已下调经济预估，将在12月26日发布。

挪威央行无预警宣布降息，以提振经济抵御海外投资下跌、油价走低、及欧洲成长疲软的冲击。央行调降指标利率由1.5%降至1.25%；分析师原先预期央行将维持利率不变。

印尼央行维持指标利率维持在7.75%不变，一如预期，称因这一利率水平与在燃料油价格上调后使通胀受控的努力一致。

菲律宾央行维持指标利率在4.0%不变， 符合预期。不过央行表示，将在必要时采取适宜举措来确保体系稳定。央行还维持短期特别存款账户(SDA)利率在2.5%不变。 (完)

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