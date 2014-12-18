版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:52 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元走低，但仍呈上行趋势

0238GMT
    *   开盘跌0.24%，亚洲交易时段进一步下跌25个跳动点，受澳元空
仓回补影响
    *  澳洲没有数据公布，关注德国Ifo数据
    *  5日、10日和20日和周移动均线上移，动力指标呈中性
    *  目标指向1.5346，即2014年跌势的76.4%回档位
    *  美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会后波动区间1.5121/1.5242，
是最初支撑/阻力位(完)
  

 (编译 王颖；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐