路透调查：欧洲股市到明年年底料涨13%，受助于ECB宽松政策及油价下降

* STOXX Europe 600指数到2015年底料涨13%

* 蓝筹Euro STOXX 50指数到明年底料升14%

* 欧元疲软、能源价格下降及欧洲央行量化宽松料提振欧股

* 俄罗斯经济困局或是欧洲股市面临的主要风险

路透巴黎12月17日 - 路透调查显示，欧洲股市2015年料反弹，受助于欧洲央行超宽松的货币政策，而且欧元疲软及油价下跌会提振企业获利。本季欧洲股市经历了过山车式的震荡走势。

但欧洲贸易伙伴俄罗斯经济陷入困局，料是欧洲股市明年面临的主要风险。俄罗斯卢布兑美元今年大跌约50%，该国经济正在滑向衰退。

过去一周对逾50位基金经理人和策略师的调查显示，到2015年年底时，泛欧STOXX Europe 600指数 料较当前水准增长13%至370点。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 到明年底料升14%至3,467点。

欧洲股市本月大幅回落，因油价重挫损及能源股，并助燃对欧元区通缩的担忧，而且俄罗斯卢布大跌激发对俄罗斯经济及对欧洲经济复苏影响的担忧。

STOXX 600指数今年基本持平。标普500指数今年迄今涨6.7%。

“股市经历一年‘下跌’后，我们认为欧元区STOXX 50指数2015年将有不错表现，因结构性改革、货币政策调整、投资计划以及欧元贬值最终将开始产生效果，”法国兴业银行欧洲股市策略部主管Roland Kaloyan表示。

预计欧洲央行2015年初将启动美国式量化宽松，加大努力以避免区内出现通缩，此举料支撑股市。

今年欧元兑美元下跌以及油价暴跌，料也有利明年的欧洲股市。

“油价大跌强化了2015年全球经济增长超过3%的可能性，同时各国央行将继续向市场注入流动性：这两个因素都利好股市，”Amundi策略部主管Erioc Mijot表示。Amundi管理1.06万亿美元的资产。

能源价格下跌料降低企业整体投入成本，并提振消费者支出。欧洲航空股将受益最大，因航空煤油占该行业运营成本的三分之一左右。

2014年上半年欧元走势严重影响欧洲出口股，如今欧元兑美元今年已跌约9%，分析师和基金经理预期，这应有助于明年的欧洲股市，会提升企业获利增加3-6%。

但他们警告称，尽管欧洲央行仍非常宽松，美联储2015年加息前景可能给欧洲股市带来震荡。

最新路透调查显示，预计法国CAC指数 到2015年末来到4,700点，较周二收盘水准涨近15%；德国DAX指数 料升穿本月稍早所及纪录高位，到年底时来到10,800点，较周二收盘涨近13%。